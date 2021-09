Programme Hoy con todo ! Est-ce qu’une copie de la réalité de Vega la Alegría ?

Est-ce qu’ils se copient? Apparemment dans la compétition entre le programme Hoy et Viens la joie Tout y passe, car il semble qu’ils copient, se pourrait-il que le matin de Televisa copie son émission de télé-réalité à VLA ?.

Certains téléspectateurs ont remis en question cette situation après avoir vu Andrea Legarreta lors de l’émission Hoy, Galilée Montijo et plus chanter, bien qu’il ne soit pas exactement son truc, mais conduire.

Apparemment, les principaux chefs d’orchestre ont décidé d’affronter leur concurrence directe sur TV Azteca dans leur domaine, car les téléspectateurs savent bien que le succès de Venga La Alegría est actuellement dérivé de leur émission de téléréalité Quiero Cantar !.

REGARDEZ GALI ET ANDREA CHANTER ICI

Dans le programme Hoy, ils n’ont pas lancé une émission de téléréalité chantée parmi les chefs d’orchestre en tant que tels ; cependant, il était notable qu’ils ont relancé la dynamique de “Sing the word”, tout à l’heure que je veux chanter ! du programme TV Azteca est presque dans sa dernière ligne droite.

Il ne faut pas oublier que la réalité chantante du programme animé par Laura G, Kristal Silva, Capi Pérez et d’autres rassemble certains des chefs d’orchestre de Venga La Alegría et d’autres invités célèbres sur la piste pour montrer leurs talents musicaux sur scène.

Aujourd’hui avec tout programme ! Est-ce qu’une copie de la réalité de Vega la Alegría ?. Photo : Instagram.

En raison du format de Quiero Cantar !, beaucoup ont trouvé des similitudes avec le fait que Hoy montre à nouveau ses chefs chanter, malgré le fait qu’ils ne le font pas aussi bien qu’ils le souhaiteraient.

Apparemment, le public a aimé voir ce type de situation, plus que de se délecter d’une grande voix, de profiter du plaisir et de la passion du célèbre au moment d’interpréter divers tubes.

L’émission de télé-réalité TV Azteca est au milieu de rumeurs depuis sa création, d’abord parce que beaucoup se sont plaints que malgré le fait qu’il s’agisse d’un concours de chant, ce ne sont pas exactement les grandes voix qui se sont démarquées.

Par la suite, on a commencé à se faire remarquer que je voulais chanter ! se séparerait de Venga La Alegría, car son succès avait été si grand que ce format deviendrait un programme avec sa propre personnalité dans la programmation de TV Azteca.

Il y a quelques jours, l’émission de téléréalité a de nouveau fait l’actualité et pas exactement à cause des présentations de ses participants, mais à cause de quelque chose de plus que controversé, des accusations contre les juges.

Flor Rubio, Capi Perez et quelques autres participants de Quiero Cantar ! ils n’étaient pas satisfaits des actions du jury et ont souligné qu’ils avaient une prédilection pour certaines célébrités.

Les participants mécontents ont été enregistrés par la production VLA, qui a montré une vidéo avec les commentaires lors de l’émission de téléréalité et la réaction des juges, Horacio Villalobos, Rocío Banquells ; entre autres, il n’a pas attendu.

Vilalobos n’a pas retenu ses propos et a pleinement défendu sa position. L’acteur a également assuré qu’il s’agissait d’un concours de chant ; cependant, il a indiqué que « la plupart chantent depuis l’ortho », indiquant qu’ils n’ont pas de voix ou ne savent pas chanter.

L’ancien conducteur de la Programme d’aujourd’hui Il a souligné qu’en tant que juges, ils savent qu’un chanteur doit être un artiste complet, ils ont donc pris en compte d’autres aspects tels que le développement de la scène, la présentation, l’idée, la scénographie, la garde-robe et autres, lorsqu’il s’agit de qualifier et de critiquer. .

Après avoir entendu les désaccords des participants, Villalobos les a invités à apparaître entièrement en noir et à se tenir uniquement devant le microphone, s’assurant que seule leur voix serait évaluée. L’irrévérencieux présentateur ne s’est pas limité à indiquer qu’il y a du talent, qu’il pourrait y en avoir jusqu’à 12 et 13 ; mais qu’il y aurait aussi 0 et 1, puisque la plupart d’entre eux ne savent pas chanter.