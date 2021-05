Programme ‘Magnificent Point Of View’ dans une interview avec des femmes qui ne tournent pas autour du pot

Par Jaime Estrada vidaboxeo@cox.net

Israel Vázquez a eu le privilège d’interviewer les protagonistes de la soirée de boxe (émission payante) intitulée «Belleza y Poder» qui aura lieu samedi prochain, 15 mai, à la San Juan Pantitlan Arena de l’État de Mexico, où Zulina «La Loba “Muñoz (affrontera 8 rounds de 2 minutes par un repos) contre Isis” Emperatriz “Vargas en catégorie super coq),” La Loba “a donné des informations sur la sous-carte complète de 10 combats professionnels, en plus de se tenir 5 combats amateurs, dont la participation de son fils qui fait ses pininos à l’amateur, et elle, comme toute mère, est plus nerveuse à propos de sa progéniture que de sa propre participation. Il a expliqué que le protocole de santé en raison de la pandémie de Covid-19 est autorisé à 50% de sa capacité, mais qu’étant un endroit pouvant accueillir jusqu’à 3000 personnes, il a été décidé que seuls 1000 billets seront vendus, soit 30 pour cent de billets. , et bien sûr, il y aura toutes les précautions nécessaires à temps que la population passe par un feu jaune, et exhorte tout le monde à soutenir l’achat du combat de manière virtuelle qui est promu par leurs entraîneurs, les frères Ayala du Boxeo LAS entreprise. “El Magnifico” dans des mots éloquents a fait remarquer que le bilan de Zulina la mettait sans aucun doute sur le plan des favoris, car “The Empress” une décennie plus jeune que Zulima n’a pas autant de toile, mais si la réputation de surprendre les siens et les étrangers pour leur courage et prendre le joker dans les verdicts aux pararelos sur les tableaux de bord des juges. “La Loba” avec 62-3, 2 nuls et 40 chloroformes connaît son avantage en expérience, mais ne sous-estime pas son adversaire, puisque Isis, 23 ans, n’a que 8 victoires et deux défaites, mais allègue que l’envie de continuer grimper au sommet est leur meilleure motivation, les deux sont déclarés prêts à marquer la tolérance de l’échelle établie de 55 ½ kilogrammes. Zulima a avoué qu’elle se prépare toujours au maximum pour donner le meilleur d’elle-même et que pour elle il n’y a pas d’adversaire facile, que quand elle monte sur le ring, tout peut arriver et pour éviter les mauvaises surprises, elle s’est entraînée comme si c’était pour le monde. couronner. Isis s’est également préparée consciencieusement, car elle sait que Zulina prendra la plupart des acclamations pour sa grande carrière et sa renommée de monarque en feu, mais “L’Impératrice” est habituée au rôle d’un intrus mais à rester comme l’héroïne de le public à la fin, car ils savent avec certitude que pour entrer dans l’histoire de la boxe féminine, ils doivent affronter les meilleurs de leur division et monter de niveau, entrant dans le taureau par les cornes. Muñoz ne cache pas non plus sa stratégie d’aller sur le ring pour lancer des coups de tonne en fils, et s’il a l’occasion de l’anesthésie, il en profitera volontiers, et bien sûr, il ne se concentre pas sur le prochain. ses vues, mais s’il aspire à affronter Yamileth Mercado, actuel monarque des super poids coq de la WBC, et ajoute qu’en raison de leur style féroce, des étincelles vont voler partout. Isis fait également sa part en s’assurant que les deux vont se jeter sans relâche pour l’approbation du public en direct, et pour ceux qui achètent le moyen de paiement, car ils s’assurent que les combats de femmes courageuses sont souvent ce que j’aime le plus. les chevaliers, et comme dernier point, Isis remercie Zulina pour l’opportunité de lui faire face.

Le grand soutien de Nancy Rodríguez, Pepe Sulaiman, Israel Vázquez et Joe Serrat est également apprécié.