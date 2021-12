Programme national de fourniture de plats cuisinés aux nécessiteux en chantier

Le coût de fonctionnement du programme au niveau national sera déterminé après consultation des différentes parties prenantes, a déclaré un autre responsable. (Image représentative)

Poussé par la Cour suprême, le Centre élaborera bientôt un programme au niveau national pour fournir des aliments cuits aux pauvres et aux démunis à 10 Rs/assiette, ont indiqué des sources à FE.

Le Centre demandera probablement environ six mois à la Cour suprême pour tenir des consultations avec les gouvernements des États (dont certains gèrent déjà des programmes similaires), les organismes locaux urbains et ruraux et la société civile sur les contours du programme. Des questions telles que la répartition des coûts entre le Centre et les États, les contributions des organismes locaux, des entreprises via leurs fonds de responsabilité sociale des entreprises, etc., seront bientôt discutées, ont indiqué des sources. Les grains seront fournis par la Food Corporation of India.

« Une fois les contours finalisés, le département de l’Alimentation publiera des directives pour la mise en œuvre du programme », a déclaré à FE un responsable au courant de la question.

Le 16 novembre, le tribunal avait exprimé son mécontentement face au manque de progrès dans l’élaboration d’un projet de gestion de cuisines communautaires pour fournir des repas abordables aux nécessiteux. Il avait dit que l’affaire serait à nouveau entendue dans trois semaines.

Le Tamil Nadu fournit des plats cuisinés à des tarifs nominaux (au repos pour 1 Rs 1, pongal pour 5 Rs) depuis 2013 dans le cadre du programme Amma Unavagam. Le programme a inspiré Odisha à lancer un programme similaire en 2015 pour fournir des plats cuisinés à 5 Rs par assiette dans de nombreux endroits de l’État.

Le Karnataka a emboîté le pas avec son programme Indira Canteen, qui propose le petit-déjeuner à 5 Rs et le déjeuner et le dîner à 10 Rs/assiette. Le Kerala gère également un programme réussi de « cuisine communautaire » dans l’ensemble de ses 14 districts, pour fournir des aliments cuisinés hautement subventionnés.

Un programme national à ce sujet portera la proposition dans toutes les régions du pays, à une échelle beaucoup plus grande.

Le programme s’ajoutera aux dépenses en plein essor du Centre sur les subventions alimentaires. Le 24 novembre, le Centre a décidé de poursuivre le programme de rationnement gratuit — Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) — jusqu’à la fin de l’exercice en cours. Il faudra un crore de Rs 55 304 supplémentaires pour exécuter le programme jusqu’en mars, portant son coût budgétaire total au cours de l’exercice 22 à une somme considérable de 1,47 crore de lakh Rs. Le programme de céréales gratuites portera les subventions alimentaires, y compris celles couvertes par la National Food Securities Act, à environ Rs 3,3 lakh crore en FY22. Les dépenses en subventions alimentaires au cours de l’exercice 21 étaient de 5,25 lakh crore, y compris Rs 1,34 lakh crore pour le programme de céréales gratuites et l’apurement des arriérés de subventions.

