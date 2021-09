Programme PLI : Comment les MPME de composants automobiles bénéficieront-elles des incitations à la production du gouvernement pour le secteur automobile

Malgré le revers de Covid 2.0, l’industrie des composants automobiles devrait connaître une croissance de 20 à 23% des revenus au cours de l’exercice 2022, selon l’ICRA. (Image : .)

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Le programme d’incitations liées à la production (PLI) pour les entreprises automobiles et de composants automobiles approuvé mercredi par le gouvernement pour soutenir le secteur touché par Covid afin d’améliorer la production bénéficiera également aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME), selon les experts. Le segment des composants automobiles comprend principalement des MPME de niveau II et de niveau III fournissant des acteurs de premier plan et des fabricants d’équipement d’origine (OEM). Le gouvernement a déclaré qu’il s’attend à ce que le programme PLI, qui se concentre sur les véhicules électriques et à pile à combustible à hydrogène, conduise à de nouveaux investissements de plus de Rs 42 500 crore dans le secteur de l’automobile et des composants automobiles ainsi qu’une production incrémentielle de plus de Rs 2,3 lakh crore et plus de 7,5 lakh création d’emplois dans les cinq prochaines années. Le secteur des composants automobiles a connu une baisse de 3% des revenus cumulés au cours de l’exercice 21 à Rs 3,4 lakh crore en raison de la perturbation de la demande due à Covid, selon l’Auto Component Manufacturers Association (ACMA).

« Le nouveau programme vise aux MPME, actives dans le secteur manufacturier, à augmenter leur production afin de réduire leur dépendance excessive à l’égard des importations en réalisant de meilleures économies d’échelle pour devenir compétitives à l’exportation. Il améliorera les capacités de fabrication de l’Inde et attirera davantage d’investissements, tout en hébergeant davantage de produits automobiles de qualité. L’incitation à des ventes supplémentaires augmentera les ventes et augmentera les revenus. Avec de nouveaux investissements et une croissance, le programme PLI contribuera à créer des milliers de nouveaux emplois dans ce secteur », a déclaré à Financial Express Online Sandip Chhettri, PDG du portail B2B pour les petites entreprises TradeIndia avec plus de 5,5 millions d’utilisateurs.

Ritika Ganju, associée chez Phoenix Legal, a déclaré que l’un des résultats importants et attendus du programme est l’impact positif majeur qu’il aura sur le secteur des MPME. « Les MPME étant des contributeurs cruciaux de la chaîne d’approvisionnement des pièces et composants automobiles visés par le programme PLI, la poussée de capital attendue mobilisera l’écosystème des MPME avec l’expansion de la base de fournisseurs au sein du secteur des MPME. Comme conséquence naturelle, nous assisterons probablement à une augmentation des opportunités d’emploi dans le secteur également », a déclaré Ganju à Financial Express Online.

Les entreprises automobiles existantes ainsi que les nouveaux investisseurs qui ne sont actuellement pas dans le secteur de la fabrication d’automobiles ou de composants automobiles peuvent également bénéficier du programme, a ajouté le gouvernement. Le programme comporte deux volets : le programme d’incitation Champion OEM et le programme d’incitation Champion de composant. Les deux régimes sont liés à la valeur des ventes générées par les entreprises. Pour les équipementiers, il s’applique aux véhicules électriques à batterie et aux véhicules à pile à combustible à hydrogène de tous les segments, et pour les fabricants de composants, il s’applique aux composants de technologie automobile avancée des véhicules, kits complètement démontés (CKD)/semi démontés (SKD) , ensembles de véhicules à deux et trois roues, véhicules de tourisme, véhicules utilitaires, tracteurs, etc.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

« Le programme aidera les MPME à embaucher davantage. Ils embauchent des gens et redimensionnent leur capacité en fonction des commandes qu’ils reçoivent. Ainsi, si les OEM ont une demande suivant le nouveau programme, les avantages se répercuteraient sur les MPME de différents niveaux. La plupart des industries travaillent aujourd’hui sur une approche juste-à-temps et si les commandes arrivent, la capacité et la main-d’œuvre sont renforcées », a déclaré à Financial Express Online Vinay Piparsania, expert automobile et PDG de l’IIT Delhi Endowment Management Foundation.

Selon un communiqué de l’ICRA publié le mois dernier, malgré le revers de Covid 2.0, l’industrie des composants automobiles devrait connaître une croissance des revenus de 20 à 23% au cours de l’exercice 2022, soutenue par une reprise de l’industrie automobile nationale et des exportations robustes. La transmission de la tendance inflationniste des prix des matières premières favorisera également la croissance des revenus, avait-il noté. Le nouveau programme PLI, ainsi que le programme PLI précédemment lancé pour les cellules de chimie avancée (ACC) d’une valeur de Rs 18 100 crore et le programme Faster Adaption of Manufacturing of Electric Vehicles (FAME) de Rs 10 000 crore permettront à l’Inde de dépasser l’automobile traditionnelle à base de combustibles fossiles. système de transport à un système basé sur des véhicules électriques (VE) plus propres, durables, avancés et plus efficaces, a noté le gouvernement.

« Indirectement, cela profitera certainement aux MPME si l’activité des équipementiers augmente. Une fois que l’écosystème s’agrandit, cela signifie que les entreprises de pièces automobiles sont au centre de l’attention. Donc, d’une manière ou d’une autre, cela en profitera. Pour nous, cela dépend de la fabrication choisie pour ce programme et du type de pièces qu’ils veulent », a déclaré à Financial Express Online Mayank Kejriwal, directeur de la société de moulage automobile Kiswok Industries. Kejriwal est également coprésident de la région Est de l’ACMA.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.