Programme PLI d’acier de spécialité pour aider à sauver le forex: le ministre de l’Acier Ram Chandra Prasad Singh

Ram Chandra Prasad Singh, ministre de l’Acier

La semaine dernière, le cabinet syndical a autorisé un programme d’incitation à la production (PLI) de 6 322 crores de roupies pour encourager la production nationale de cinq catégories d’acier spécial. Le régime sera en vigueur pendant cinq ans à compter de 2023-24. Le nouveau ministre de l’Acier Ram Chandra Prasad Singh, un bureaucrate devenu homme politique, explique comment le programme aiderait l’industrie dans une interview avec Surya Sarathi Ray. Extraits :

Comment le régime PLI profitera-t-il aux entreprises?

L’objectif principal du programme est d’améliorer la production d’aciers spéciaux dans le pays et d’atteindre l’autosuffisance en réduisant les importations conformément aux initiatives « Make in India » et « Atmanirbhar Bharat ». À l’heure actuelle, notre production nationale d’acier spécial est d’environ 18 millions de tonnes (MT). Nous prévoyons que grâce au régime, il ira jusqu’à 42 MT.

Cela permettra non seulement de répondre à la totalité de notre demande intérieure, mais nous produirons également un excédent pour l’exportation rémunératrice. Nos produits seront de classe mondiale et le prix sera également compétitif.

À l’heure actuelle, nous importons environ 4 MT d’acier spécial, ce qui nous coûte environ Rs 33 000 crore en devises étrangères par an. Avec l’extension de capacité prévue, nous serons en mesure d’exporter environ 5,5 MT de cet acier.

Le programme devrait générer environ 5,25 lakh d’emplois, dont 68 000 seront des emplois directs. Le programme a été présenté après de nombreuses délibérations avec l’industrie et différentes autres parties prenantes. Tout le monde a été embarqué.

L’acier est un secteur déréglementé. Les entreprises sidérurgiques nationales ont vu leurs marges bénéficiaires s’améliorer, les prix mondiaux de l’acier atteignant un niveau record. Cependant, cela entraîne des prix élevés des intrants pour une variété d’industries en aval et alimente l’inflation…

Les prix de l’acier sont cycliques. En tant que gouvernement, nous devrons adopter une vision à long terme. Les politiques sont formulées dans cette perspective. Le gouvernement doit donc inciter de manière proactive l’industrie à l’aider à réaliser son potentiel. Le régime pour les aciers spéciaux profitera non seulement à une poignée de grands acteurs, mais aidera également les producteurs d’acier secondaire. Le programme bénéficiera aux MPME.

Comment les producteurs d’acier secondaire bénéficieront-ils du régime?

Cinq grandes catégories ont été choisies dans le schéma PLI. Il existe également environ 24 sous-catégories. Plusieurs d’entre eux sont produits par des producteurs d’acier secondaire. Les MPME les produisent également. Le régime est non discriminatoire. Les producteurs secondaires et les MPME peuvent choisir n’importe quel produit. Ils en bénéficieront également directement. De plus, si ces produits sont fabriqués dans le pays, ils peuvent obtenir leur matière première à un prix inférieur. La production d’aciers spéciaux devrait être suffisante dans le pays et pour cela, il faut faire des plans. Après tout, la demande pour un tel acier va augmenter.

Quand les lignes directrices du programme seront-elles publiées?

L’agence de suivi du projet au sein du ministère sera nommée dans les prochains jours et des directives détaillées seront publiées sans délai. Notre effort sera de publier les lignes directrices dès que possible afin que nous obtenions des investissements la première année elle-même.

Le prix de l’acier est encore élevé dans le pays. Peut-il y avoir un mécanisme en place pour vérifier les prix?

Dans le budget, les droits de douane de nombreux produits ont déjà été supprimés. La dynamique offre-demande détermine le prix. Depuis que l’offre a baissé, les prix ont augmenté. Soit vous avez une production nationale, soit vous importez de l’extérieur pour répondre à la demande. Le gouvernement est intervenu dans le budget. Le prix élevé de l’acier est une préoccupation, mais je ne peux pas revenir au régime réglementé. Au fur et à mesure que la production augmente, l’offre s’améliore, puis les prix baissent. La hausse des prix est due au fait que la production est très faible, mais les exportations sont élevées. Nous devons augmenter la production non seulement de produits finis, mais aussi de matières premières. Le temps est un tel facteur qu’il trouve tellement de solutions.

