Programme PLI : les vendeurs Apple embauchent 20 000 en 7 mois

Selon leurs applications PLI, ces entreprises devraient embaucher près de 23 000 employés chacune d’ici la fin de l’exercice 22.

Apple a étendu son écosystème en Inde en termes de fabrication grâce au programme d’incitation du gouvernement lié à la production de Rs 40 000 crores pour les smartphones. Deux des sous-traitants de la société, Foxconn et Wistron, qui avaient auparavant une présence négligeable dans le pays en dehors de la relocalisation d’unités en provenance de Chine et de Taïwan, ont dépassé leur objectif d’investissement de la première année (FY21) de Rs 250 crore chacun et ont embauché de manière agressive malgré la direction de Covid. perturbations.

Les chiffres consultés par FE montrent que les deux sous-traitants d’Apple ont embauché 7 500 travailleurs chacun après août 2020, lorsque le smartphone PLI est devenu opérationnel. On estime que les fournisseurs fournissant des intrants à ces deux sociétés, comme Sunwoda, Foxlink, Salcomp et d’autres, ont également embauché environ 5 000 personnes supplémentaires pour soutenir la fabrication des deux entreprises de fabrication sous contrat. Par conséquent, l’embauche directe totale de la main-d’œuvre par l’écosystème d’Apple jusqu’à présent est de l’ordre de 20 000 nouveaux employés.

Le troisième fabricant sous contrat d’Apple, Pegatron, qui a également été sélectionné dans le cadre du programme PLI, n’a pas encore commencé ses activités en Inde. On estime qu’une fois qu’il le fera au cours de l’exercice en cours, il embauchera 6 000 à 7 000 nouveaux employés.

Des sources de l’industrie ont déclaré que les entreprises de fabrication sous contrat espéraient embaucher plus agressivement après avril 2021, mais la deuxième vague de Covid-19 a atteint leurs plans. Les embauches devraient s’intensifier une fois que la vaccination s’accélérera.

En fait, Wistron avait atteint près de 9 000 employés en décembre 2020 lorsqu’elle a été confrontée à des problèmes de main-d’œuvre et a dû licencier plusieurs employés. Il a commencé à réembaucher à partir de mars 2021, mais le rythme a été contraint en raison de la deuxième vague.

Notifiant le programme PLI pour smartphones en avril 2020, le gouvernement avait déclaré que plus de deux millions d’emplois directs devraient être créés au cours des cinq prochaines années, tandis que les opportunités d’emploi indirect devraient être près de trois fois supérieures.

Bien que les fabricants sous contrat d’Apple aient été en mesure d’atteindre leur objectif d’investissement de la première année (FY21) de 250 crores chacun avec une marge, ils n’ont pas été en mesure d’atteindre leur objectif de ventes supplémentaires de Rs 4 000 crore chacun en raison des perturbations causées par Covid. Les entreprises ont demandé au gouvernement de déclarer la première année (FY21) comme année zéro et de prolonger la date de fin du régime PLI de la fin de FY25 à FY26 tout en laissant inchangés les objectifs de dépenses, d’investissement et de vente et la structure d’incitation.

Comme indiqué par FE, le gouvernement est susceptible d’accepter la demande et de peaufiner le programme afin que la plupart des entreprises qui n’ont pas pu atteindre l’objectif de ventes supplémentaires de la première année au cours de l’exercice 21 ne manquent pas les incitations financières. Sur les 10 entreprises sélectionnées dans le cadre du programme, une seule a été en mesure d’atteindre l’objectif de vente de la première année.

Les entreprises qui n’ont pas atteint l’objectif de ventes supplémentaires pour l’exercice 21 peuvent se voir accorder du temps jusqu’à l’exercice 26, l’exercice 21 étant traité comme l’année zéro, destiné à se préparer.

