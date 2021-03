«  Programme PLI pour inciter les équipementiers à s’approvisionner localement pour une plus grande utilisation de la capacité Made-in-India des MPME  »

Le programme PLI facilitera la génération de commandes groupées pour les MPME.

Facilité de faire des affaires pour les MPME: La chaîne d’approvisionnement manufacturière en Inde connaît un rebond moins d’un an après l’annonce du programme d’incitation à la productivité pour 13 sous-secteurs. Prévu pour une dépense de Rs 145 000 crores, le programme devrait recharger la croissance de l’emploi et la production manufacturière. Il a déjà attiré des propositions d’investissement d’une valeur de Rs 5100 crores dans les produits pharmaceutiques et un autre Rs 11000 crores dans la fabrication électronique à grande échelle. Ces chiffres reflètent un décollage solide du programme malgré un climat des affaires très difficile en raison de la pandémie. Les MPME indiennes ont un éventail d’opportunités à espérer au cours des cinq à sept prochaines années. Le programme PLI a un modèle basé sur un ancrage qui permettra aux OEM d’adopter une approche de substitution des importations et donc de s’orienter vers une plus grande collaboration avec les MPME indiennes pour les intégrer à l’écosystème mondial de la chaîne d’approvisionnement de fabrication.

Les gammes de produits PLI ont une forte demande intérieure

Les gammes de produits qui relèvent du programme PLI ont une forte demande intérieure. Les entreprises manufacturières qui poursuivent des investissements dans les nouvelles usines et les friches industrielles par le biais du guichet d’IED peuvent d’abord tirer parti du marché intérieur indien pour les produits manufacturés. Les fabricants de produits pharmaceutiques, par exemple, peuvent espérer explorer les opportunités du leadership mondial de l’Inde dans la chaîne d’approvisionnement des vaccins COVID19. Les fabricants d’électronique peuvent tirer parti des opportunités du marché indien des appareils électroniques grand public. Les fabricants de batteries ACC peuvent trouver des opportunités dans l’écosystème de fabrication de véhicules électriques en Inde. Dans le même ordre d’idées, les OEM de fabrication d’acier peuvent se connecter aux opportunités des projets de pipeline d’infrastructure nationale en Inde qui valent Rs 111 lakh-crores.

L’intégration des politiques rend la substitution des importations économiquement viable

Actuellement, les importations représentent 21 pour cent du PIB de l’Inde. Un passage à des opportunités d’approvisionnement local dans des sous-secteurs tels que la chimie, l’automobile, les industries agro-alimentaires, les produits pharmaceutiques, l’électronique grand public, l’acier et la maroquinerie peut permettre aux grands fabricants indiens de réaliser des économies de coûts de 33,6 milliards USD. Le cœur du programme PLI est la conception de la politique intégrée qui permettra aux OEM de s’approvisionner en valeur plus élevée pour leurs produits finis auprès de l’écosystème de la chaîne d’approvisionnement de fabrication locale. Des initiatives politiques antérieures ont déjà jeté les bases pour que les grands équipementiers explorent les opportunités d’investissement à réaliser en Inde. Certaines de ces initiatives sont la politique nationale d’efficacité des ressources 2019, la compression de 29 codes du travail en 4, l’abaissement des taux d’imposition des sociétés et la rationalisation tarifaire annoncée dans le budget de l’Union 2021. Ces initiatives à l’unisson avec le régime PLI sont importantes. substitution économiquement viable.

Les liens en amont transmettront les incitations aux MPME

Le régime PLI envisage une augmentation annuelle des ventes de produits fabriqués en Inde et des plafonds minimaux d’investissement en capital comme deux facteurs permettant d’identifier les bénéficiaires. Le caractère unique de la conception systémique du programme PLI incitera les grands équipementiers à s’approvisionner localement pour une plus grande utilisation de la capacité «Made in India» des MPME indiennes et favorisera de solides partenariats OEM-MPME. La collaboration dans la chaîne d’approvisionnement assurera une répercussion du coussin de coûts de 4 à 6% sur les MPME à court terme, les aidant à développer leur compétitivité-coût à long terme.

L’extension de capacité permettra l’optimisation des coûts

L’un des plus grands obstacles qui ont limité les efforts d’optimisation des coûts des MPME indiennes est la taille et l’échelle des opérations sous-optimales. Pour que les MPME indiennes rationalisent leurs coûts, elles doivent atteindre une échelle minimale réalisable à long terme. Nous pensons que la demande de production manufacturée entraîne l’expansion de la capacité. Tout en maintenant les OEM à la pointe de l’écosystème de la chaîne d’approvisionnement, le programme PLI facilitera la génération de commandes groupées pour les MPME. Cela permettra, à son tour, aux MPME indiennes d’investir dans l’expansion de la capacité des usines, de réaliser des économies d’échelle grâce aux commandes importantes et d’optimiser les coûts de production.

La diffusion des connaissances rendra les MPME compétitives à l’échelle mondiale

Le manque d’expertise technique et de savoir-faire en matière de gestion a toujours été le talon d’Achille des MPME indiennes. Le programme PLI, en encourageant une plus grande fabrication locale par les OEM, ouvrira les portes aux MPME indiennes pour se connecter à des accords de transfert de technologie (ToT) qui, au-delà de l’invitation de capitaux propres, stimuleront la diffusion des connaissances, du savoir-faire en matière de gestion et de l’offre. enchaîner les meilleures pratiques et propulser les fournisseurs indiens de MPME vers la compétitivité mondiale.

Chaînes d’approvisionnement collantes du futur: plus proches des points de fabrication ou de consommation?

La question cruciale à laquelle sont confrontées les entreprises manufacturières au milieu des perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale, des vents contraires fiscaux, des guerres tarifaires et des incertitudes de coordination transfrontalière est la décision de migrer vers des points de fabrication ou des points de consommation. En règle générale, les zones géographiques qui offrent de solides opportunités de consommation ne fournissent pas d’opportunités de fabrication, d’approvisionnement et d’assemblage et vice versa. Au milieu de la recherche par les entreprises manufacturières mondiales de destinations qui combinent puissance de consommation éprouvée et potentiel de fabrication, l’Inde apparaît comme un concurrent potentiel capable de faire en sorte que les deux extrémités de la fabrication et de la consommation se rencontrent au sein d’un même écosystème de chaîne d’approvisionnement, grâce au coup de pouce du programme PLI pour MPME.

Rahul Garg est le fondateur de Moglix. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.

