Programme PLI pour les appareils portables d’ici avril 2022

Le gouvernement prévoit de proposer un programme d’incitation liée à la production (PLI) pour les appareils portables/entendants dans les mois à venir. L’objectif est que le pays développe des capacités de fabrication d’environ 25 % de la production mondiale. Les responsables affirment que le segment des wearables croît à un rythme exponentiel et qu’actuellement, la taille du marché mondial est de 25 à 30 milliards de dollars. Mais au cours des quatre à cinq prochaines années, le marché des appareils portables/écouteurs atteindra 80 à 85 milliards de dollars et l’Inde devrait viser à fabriquer des produits d’une valeur de 15 à 20 milliards de dollars d’ici là.

« Nous menons des consultations avec l’industrie concernant le régime PLI. Les dépenses du programme seront décidées en fonction du niveau d’engagement de fabrication des entreprises. Nous voulons réaliser une fabrication à hauteur de 15 à 20 milliards de dollars au cours des quatre à cinq prochaines années », a déclaré un responsable.

Le ministère de l’électronique et de l’informatique (Meity) a déjà lancé deux programmes PLI – un pour les smartphones et un autre pour les ordinateurs portables, les tablettes, les serveurs et les PC tout-en-un. Si tout se passe comme prévu, le PLI pour les appareils portables sera notifié d’ici le 1er avril de l’année prochaine.

L’industrie demande des incitations de l’ordre de 7 % à 8 %, étant donné que le segment est assez naissant et qu’il faudrait un certain temps pour que l’écosystème mûrisse. Actuellement, la chaîne d’approvisionnement est située aux États-Unis et en Chine, et si le gouvernement agit rapidement, l’Inde peut facilement déplacer la chaîne d’approvisionnement ici. De plus, comme l’Inde a déjà imposé un droit d’importation de 20% sur le segment, la fabrication en Inde offre vraiment une chance lucrative pour les entreprises du segment.

Actuellement, le marché des appareils portables est dominé par Apple, Apple Watch et Airpods occupant la majeure partie. En Inde, de nombreuses marques locales ont émergé sur le segment comme Boat, Noise etc.

