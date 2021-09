Programme PLI pour les textiles : programme de 10 683 crores de roupies pour aider les MPME à investir, exporter et employer davantage : experts

Selon le gouvernement, il existe deux types d’investissement possibles avec un ensemble différent de structure d’incitation dans le cadre du régime PLI.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Quelques semaines après avoir notifié l’extension du régime de remise des taxes et prélèvements nationaux et centraux (RoSCTL) et des taux et directives pour la remise des droits et taxes sur les produits exportés (RoDTEP) pour stimuler les exportations de textiles, le gouvernement a approuvé mercredi l’incitation liée à la production ( PLI) pour les textiles. Selon une déclaration du ministère des Textiles, le programme a été approuvé pour les vêtements en fibres synthétiques (MMF), les tissus MMF et 10 segments de textiles techniques avec une dépense budgétaire de Rs 10 683 crore. « La structure d’incitation a été formulée de telle sorte que l’industrie sera encouragée à investir dans de nouvelles capacités dans ces segments. Cela donnera une impulsion majeure à la croissance du segment MMF à haute valeur ajoutée qui complétera les efforts de l’industrie du coton et d’autres textiles à base de fibres naturelles pour générer de nouvelles opportunités d’emploi et de commerce », a déclaré le gouvernement.

Les micro, petites et moyennes entreprises (MPME), qui représentent la majorité des entreprises impliquées dans le secteur textile, et les experts ont salué la décision du gouvernement qui est susceptible de faciliter la fabrication des unités ainsi que la création d’emplois. « Cela apportera beaucoup d’investissements dans le secteur. La disponibilité du tissu sera également plus facile. Cela stimulera certainement l’emploi parmi les MPME et les aidera à développer leurs activités et à produire davantage. « L’Inde produit 80 pour cent de coton et 20 pour cent de MMF, mais c’est le contraire de ce que fait le monde. Il y a suffisamment de fibres MMF en Inde, mais pas de tissu MMF. Le programme PLI stimule la fabrication de tissu MMF », a déclaré A Sakthivel, président du Conseil de promotion des exportations de vêtements (AEPC) à Financial Express Online.

Le programme conduira à plus de Rs 19 000 crore d’investissement dans le secteur textile au cours de la période de cinq ans avec un chiffre d’affaires cumulé de plus de Rs 3 lakh crore, a noté le gouvernement. Cela «créera des opportunités d’emploi supplémentaires de plus de 7,5 lakhs dans ce secteur et plusieurs lakhs de plus pour les activités de soutien. L’industrie textile emploie principalement des femmes, par conséquent, le programme autonomisera les femmes et augmentera leur participation à l’économie formelle.

« Le programme permettra aux petites entreprises, aux MPME et aux startups du secteur textile d’explorer des opportunités à l’échelle mondiale et de générer de nombreux emplois. Cela est indispensable à ce stade où ces entreprises recherchent des opportunités pour récupérer leurs positions perdues et atteindre une croissance durable. Les blocages répétés et les restrictions induites par Covid ont créé plusieurs obstacles pour ces entités et le programme PLI pour les textiles est une mesure bienvenue qui aura un impact durable », a déclaré Arvind Sharma, partenaire, Shardul Amarchand Mangaldas & Co. à Financial Express Online.

Ashok Veda, qui est actuellement directeur général de Veda Texspares – fabricant et fournisseur de testeurs textiles, d’équipements de test, de machines et de pièces textiles, etc. – a déclaré que cela contribuerait à stimuler leur emploi. «Cela aiderait également à obtenir plus de commandes tandis que les exportations augmenteraient également avec l’emploi local. La qualité de la production dans nos usines s’améliorera également avec un meilleur investissement », a déclaré Veda à Financial Express Online.

Selon le gouvernement, il existe deux types d’investissement possibles avec un ensemble différent de structure d’incitation. Ceux qui souhaitent investir au moins Rs 300 crore dans des installations, des machines, des équipements et des travaux de génie civil (à l’exclusion des coûts de terrain et de construction administrative) pour produire des produits de lignes notifiées (tissus MMF, vêtements) et des produits de textiles techniques seront éligibles pour postuler participation à la première partie du régime. Dans la deuxième partie, les entreprises désireuses d’investir au moins 100 crores de roupies pourront demander à participer à cette partie du programme. En outre, la priorité sera accordée aux investissements dans les districts ambitieux, les villes de niveau III et IV et les zones rurales.

« Bien que le modèle de la politique semble prometteur, des directives détaillées devraient être évaluées pour évaluer davantage les avantages réels pour le secteur et les allocations pour les MPME. De plus, le régime par conception ne profite pas à tous les acteurs de l’industrie puisqu’il existe un critère de sélection. Cela serait également vrai pour les MPME et, par conséquent, certaines entreprises pourraient avoir l’opportunité de se transformer tandis que d’autres n’en bénéficieront qu’indirectement si toutes les grandes entités de leur réseau sont présélectionnées pour le programme », a déclaré Adarsh ​​Somani, associé, Economic Laws Practice. Express en ligne.

