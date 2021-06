programme Sonderwunsch revient à Porsche pour créer des voitures uniques | Moteur

Porsche ramène son programme de personnalisation Sonderwunsch des années 1970. Grâce à lui, les clients pourront modifier toutes sortes d’aspects de leurs voitures.

Porsche pousse son offre de personnalisation plus loin en élargissant ses options actuelles et en réinterprétant Sonderwunsch -en allemand “demande spéciale” -, le programme mythique qui faisait partie de la marque à la fin des années 70.

Avec cette nouvelle édition, la firme assure qu’elle sera permettre la personnalisation de pièces uniques, qui se créera entre la marque et le client. De même, les couleurs et les matériaux spécifiés par le client peuvent être inclus, de sorte que le résultat soit celui d’une voiture unique.

Utilisez-vous Android Auto dans votre voiture ? Si la réponse est oui, notez les applications à ne pas manquer pour en tirer le meilleur parti.

Ces modifications peuvent être effectuées dans le processus de production -dans ce que l’on appelle la mise en service d’usine- ou après la livraison du véhicule -dans ce que l’on appelle la remise en service d’usine et l’usine unique-. De cette façon, chaque client peut avoir un voiture faite à votre goût, avec un programme concurrent de celui d’autres entreprises comme la Projet spécial de Ferrari.

Selon Porsche, ils évalueront toutes les demandes qui leur seront faites et pourront être exécutées tant qu’elles sont raisonnables. Il y aura des limitations flagrantes, mais il semble que presque toutes les options seront disponibles pour ceux qui ont suffisamment d’inspiration et d’argent.

Cette nouvelle stratégie inclura les divisions Équipement Oui Classique. Le premier propose des accessoires et des options d’équipement qui sont passés de 150 à 500 pièces. La seconde, pour sa part, se charge de la fourniture des pièces détachées et des restaurations en usine des modèles classiques de la firme allemande, en plus d’offrir la possibilité d’inclure différents accessoires pour ces modèles. Ils espèrent ainsi couvrir tous les domaines d’activité de Porsche.

D’autre part, la marque a également élargi le Porsche Exclusive Manufaktur, avec plus de produits pouvant être personnalisés par les clients. Ainsi, des étiquettes, des numérotations, des impressions, des projecteurs de logo peuvent être ajoutés… La limite est fixée par l’imagination grâce à plus de 700 options à la disposition des utilisateurs.

Globalement, la firme allemande espère donner une forte impulsion à son offre de personnalisation et ces options seront bientôt proposées aux clients. Cependant, le point culminant est la retour du Sonderwunsch, il va donc falloir être en attente pour voir quelles créations peuvent sortir grâce à ce programme.

Cet article a été publié sur Top Gear par Sergio Ríos.