Programme spécial Miss Univers Où le voir?

Telemundo The Miss Universe peut être apprécié entièrement en espagnol sur Telemundo.

En prélude à la diffusion en direct tant attendue de la 69e édition du concours MISS UNIVERSE®, Telemundo présente une programmation multiplateforme spéciale avant l’événement international qui arrivera en direct d’un océan à l’autre le dimanche 16 mai à 19 h HE / 6 au centre-ville / 16h au calme. La maison exclusive de langue espagnole de MISS UNIVERSE® aux États-Unis est prête à présenter ce qui suit:

En guise de compte à rebours avant le grand événement, Telemundo présentera une couverture étendue tout au long de sa programmation de jour et de ses plateformes numériques en commençant tôt le matin avec «hoy Día» (7-10h / 6-9 CT), suivi par «Acceso Total» (11 : 30h / 10h30 central) sur les marchés locaux, les programmes du réseau «En Casa con Telemundo» (14h / 1 CT) et «Al Rojo Vivo» (16h / CT3), ainsi que Latinx Now! (Les samedis à 12h30 sur Telemundo et les jeudis à 1h sur Universo).

Le vendredi 14 mai à 19 h 00/6 CST, «Miss Univers: Compétition préliminaire», animée par Rodner Figueroa et Nastassja Bolivar, sera diffusée en direct sur Telemundo.com/missuniverso et sur Telemundo Entertainment sur YouTube. Les fans pourront célébrer leur concurrent préféré alors qu’ils concourront dans les catégories robe de bal et maillot de bain pour s’assurer leur place dans la finale MISS UNIVERSE®. Cet événement sera également disponible sur Universo le samedi 15 mai à 21h / 8 Central.

Le samedi 15 mai à 19h / 6 CST, Telemundo présente «Miss Univers: Las Nuestro», une émission spéciale d’une heure animée par Jacky Bracamontes qui sera diffusée en direct sur Telemundo.com/missuniverso et sur la chaîne YouTube de Telemundo Divertissement. Lors de la spéciale, le public aura un accès exclusif aux candidats hispaniques MISS UNIVERSE® avant le grand événement, partageant leurs expériences, leurs attentes et comment ils se sont préparés pour le concours international.

Le dimanche 16 mai, l’événement tant attendu arrive. Toute l’excitation commence à 16h00 Est / 3 Central / 2 Pacifique sur Telemundo avec «Miss Univers: En Casa Con Telemundo Special Edition», une émission spéciale de deux heures animée par Ana Jurka, Carlos Adyan, Nastassja Bolivar, Freddy Lomeli et Alix Aspe. Les reines de MISS UNIVERSE® et les experts en reconstitution historique se joindront à eux pour discuter de qui, selon eux, seront les candidats ayant une chance de remporter la couronne tant convoitée. Cette émission spéciale proposera des entretiens avec des directeurs de compétitions nationales comme Osmel Sousa (Argentine), Lupita Jones (Mexique) et Denise Quiñones (Porto Rico). Ce programme sera également disponible sur Universo et l’application Telemundo.

À 19h, heure de l’Est / 6 centre / 4 du Pacifique, Rodner Figueroa et Vanessa Claudio présentent «Miss Univers: Celebrating Our Queens», un programme spécial d’une heure en direct du Seminole Hard Rock Hotel & Casino qui sert de prélude à la célébration de la 69e concours MISS UNIVERSE®. Les téléspectateurs apprendront à connaître de plus près les candidats hispaniques juste avant le concours. L’émission spéciale mettra en vedette la participation musicale de la chanteuse colombienne de renommée internationale, Fonseca. Cet événement sera diffusé simultanément sur Universo et sur l’application Telemundo.

À 20 h, heure de l’Est / 7 Centre / 5 du Pacifique, Carlos Ponce et Jacky Bracamontes animeront la diffusion en direct d’un océan à l’autre de la 69e édition de MISS UNIVERSE® exclusivement en espagnol depuis le Seminole Hard Rock Hotel & Casino à Hollywood, en Floride. L’événement de trois heures mettra en vedette des représentants de plus de 70 pays, concourant dans diverses catégories et culminera lorsque l’actuelle MISS UNIVERSE®, Zozibini Tunzi d’Afrique du Sud, couronnera son successeur à la fin de la nuit. Le concours, qui comprendra une présentation musicale de la superstar mondiale Pitbull, sera diffusé simultanément via les applications Telemundo et Universo, en plus d’être disponible sur Peacock à partir du lundi 17 mai.

Les fans de MISS UNIVERSE® peuvent voir tout le contenu passionnant grâce à l’offre multiplateforme de Telemundo, y compris la chaîne Telemundo Entertainment sur YouTube, l’application Telemundo (disponible sur Google Play Store et Apple App Store), Telemundo.com/ missuniverso et dans Peacock. Les réseaux sociaux officiels de la chaîne sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et TikTok, utilisant @Telemundo et #MissUniverso, proposeront un contenu unique, des activations et un filtre exclusif dans le cadre de la célébration du concours. Pour plus d’informations, visitez Telemundo.com/missuniverso.

