Programme Stand-Up India du PM Modi : augmentation de près de 30 % des prêts accordés aux femmes et MPME SC/ST en 2021

Crédit et financement pour les MPME : Le programme du Premier ministre Narendra Modi pour soutenir l’entrepreneuriat chez les femmes et les entrepreneurs des castes et tribus répertoriées, Stand-Up India a augmenté de 29% en 2021 dans le nombre de prêts sanctionnés et le montant impliqué – indiquant une croissance des besoins de crédit pour la création d’entreprises entièrement nouvelles malgré la deuxième vague de la pandémie. De 98 454 demandes de prêt d’un montant de Rs 22 136,21 crore sanctionné au 15 décembre 2020, les demandes sont passées à 1 27 440 d’une valeur de Rs 28 700,36 crore au 26 décembre 2021, au moment du dépôt de ce rapport, selon les données officielles.

Depuis son lancement en avril 2016, la base de demandes sanctionnées est passée à 55 342 demandes au 7 mars 2018, à 91 319 demandes au 10 mars 2020, à plus de 1 14 322 demandes impliquant Rs 25 586 crore au 23 mars 2021, selon les données du ministère des Finances. Les dernières données du portail du programme ont montré que le nombre total de demandes reçues avait augmenté de 27% pour atteindre 1,46 lakh pour un montant de Rs 34 628,36 crore en 2021 contre plus de 1,15 lakh demandes impliquant Rs 27 467,04 crore l’année dernière.

Le programme Stand-Up India permet un crédit bancaire de Rs 10 lakh à Rs 1 crore à au moins un emprunteur SC/ST et au moins une femme emprunteur par succursale bancaire des banques commerciales prévues pour la mise en place de leur entreprise entièrement nouvelle dans la fabrication, les services, ou le secteur commercial et les activités liées à l’agriculture. Les prêteurs engagés dans le programme sont également passés de 305 l’année dernière à 369 cette année, liés à plus de 1,53 succursales bancaires lakh.

L’unité Greenfield se réfère ici à la première entreprise du bénéficiaire. Dans le cas des entreprises non individuelles, 51 pour cent de l’actionnariat et de la participation majoritaire seraient détenus soit par SC/ST et/ou par des femmes entrepreneurs dans l’entreprise. Il est important de noter que les emprunteurs en défaut vis-à-vis d’une banque ou d’une institution financière ne seraient pas éligibles au programme. La ministre des Finances Nirmala Sitharaman dans son discours sur le budget de l’exercice 20 avait annoncé la prolongation du programme jusqu’en 2025.

La majorité des bénéficiaires du programme sont des femmes entrepreneurs. De l’exercice 2020 au 23 novembre 2021, sur 35 924 demandes approuvées, 28 299 concernaient des femmes emprunteurs pour un montant de Rs 6 859 crore. Les entrepreneurs SC ont été sanctionnés pour 5 398 demandes impliquant 1 174 crores de Rs, tandis que les entrepreneurs ST ont été sanctionnés pour 2 227 demandes d’une valeur de 481,33 crores de Rs.

