Programme TV du Boxing Day 2021 : qu’est-ce qu’il y a à la télévision aujourd’hui et ce soir ?

Les programmes télévisés de cette année le lendemain de Noël regorgent de films, de légendes de la comédie et de grands drames, alors installez-vous confortablement – ​​il y a beaucoup à voir.

Que vous recherchiez un drame festif ou simplement un film vraiment mignon, nous avons rassemblé tout ce qui est proposé le lendemain de Noël pour vous aider à décider quoi regarder.

Claire Foy et David Tennant sont les grands visages des offres de Noël de la BBC, jouant respectivement les rôles principaux dans A Very British Scandal et Around The World in 80 Days.

Pendant ce temps, si vous avez envie de quelque chose d’un peu plus léger, le détective britannique maladroit de Ralf Little est de retour dans un long métrage de Death in Paradise, et Channel 4 propose son Big Fat Quiz de l’année à 21h.

Voici votre guide complet sur ce qui est à la télévision ce lendemain de Noël.

Programme télévisé de BBC One Boxing Day

Il y a beaucoup de films à voir l’après-midi, avec Emma Watson et Dan Stephens dans La Belle et la Bête suivis de Paddington si vous avez envie de passer quelques heures à vous détendre sur le canapé avant une soirée remplie de drame.

David Tennant deviendra l’explorateur Phileas Fogg, qui tente l’impossible alors qu’il essaie de voyager à travers le monde entier en seulement 80 jours, avec A Very British Scandal promettant de faire monter les choses d’un cran.

La BBC a même fait sauter EastEnders dans le créneau de 22 heures pour terminer quelques heures à indice d’octane très élevé de la meilleure façon possible.

Programme télévisé de BBC One Boxing Day

10h10 Shaun le mouton : le film

11h30 Trolls

12h55 BBC News et météo

13h15 Chants de louange

13h50 Comptines révoltantes

14h20 La Belle et la Bête

16h20 Paddington

17h50 Le tour du monde en 80 jours

19h30 Mort au paradis

21h Un scandale très britannique

22h EastEnders

Programme télévisé de la BBC Two Boxing Day

Comme toujours, BBC Two propose des films chockablock et de la nostalgie à fortes doses le lendemain de Noël, qui vous mettront à coup sûr de bonne humeur.

Singing In The Rain commence l’après-midi, suivi de Some Like It Hot, avant de passer à Final Score pour évaluer le coup d’envoi du Boxing Day de l’après-midi.

Il y a plus de retours en arrière de certains grands de la comédie, avec The Two Ronnies et The Perfect Morecambe & Wise apportant un peu de joie en début de soirée, avant que nous obtenions une apparition très spéciale de Noël de Mortimer et Whitehouse lors de leur dernière excursion de pêche.

Programme télévisé de la BBC Two Boxing Day

12h40 chanter sous la pluie

14h20 Certains l’aiment chaud

16h20 Score final

17h20 Les Deux Ronnies

18h10 Le parfait Morecambe et le sage

19h40 : Tout est permis : la comédie musicale

21h : Mortimer & Whitehouse : Gone Fishing

22h : Adele : Les sessions de la BBC

Programme télévisé du lendemain de Noël d’ITV

ITV a réservé la plupart de ses choix spéciaux pour la soirée, avec un dimanche de programmation assez standard, les courses dominant le début d’après-midi.

Bien sûr, il y a une bonne dose de savons pour pimenter la soirée, avec un épisode d’une heure de Coronation Street diffusé à 19h30 juste après un voyage dans les Dales.

Il y a plus de divertissement à venir en soirée alors que des stars telles que Fern Britton et Anita Rani s’essayeront à All Star Musicals, alors qu’elles se transformeront en certains des personnages de scène les plus emblématiques du monde.

Programme télévisé du lendemain de Noël d’ITV

11h55 Nourriture de bonne humeur de Noël d’Ainsley

13h Course ITV

15h30 Paul O’Grady : Pour l’amour des chiens

16h ITV News et météo

16h15 Ant et Dec’s à emporter le samedi soir

17h Le Chase spécial célébrités

18h, phrase d’accroche spéciale célébrités

19h Emmerdale

19h30, rue du couronnement

20h Comédies musicales All Star

21h30 Billy Connolly : Mon plaisir absolu

Programme TV du Boxing Day de Channel 4

Channel 4 abrite probablement les offres les plus calmes le 26 décembre, avec une sélection de films classiques, mélangés à une pincée de voyage et à une forte dose d’anecdotes pour terminer la soirée.

Il y a une édition festive du brunch du dimanche pour commencer la journée, qui sonne comme l’accompagnement parfait pour savourer les restes.

Ailleurs, nous rendons visite au château français de Dick et Angel Strawbridge à 19 heures, qui, nous en sommes sûrs, présentera des intérieurs enviables.

Jimmy Carr organise son quiz exceptionnel de deux heures qui présente tous les plus grands reportages et événements de célébrités de l’année, alors que des comédiens comme Sara Pascoe et Judi Love se battent pour remporter le spécial annuel.

Programme TV du Boxing Day de Channel 4

9h30 Brunch de Noël

12h30 L’abominable bébé des neiges de Terry Pratchett

13h05 Les Simpson

13h55 Seul à la maison 3

16h Crocodile Dundee

18h00 Les chemins de fer panoramiques britanniques… à Noël

19h Évasion au château : à Noël

20h Tout ce que je veux pour Noël

21h Big Fat Quiz de l’année 2021

Programme télévisé de la chaîne 5 le lendemain de Noël

Channel 5 nous traite vraiment avec quatre films à succès tout au long de la journée, donc si vous avez envie d’abandonner assez tôt dans la journée, cela semble être le moyen idéal pour se détendre.

Helen Mirren et Julie Walters jouent dans Calendar Girls à 12h45, avec Sandra Bullock et Ryan Reynolds qui s’amusent l’après-midi dans The Proposal, avant de passer directement à Sister Act.

Si ce n’est pas plus qu’assez de télévision pour une journée déjà, les chaleurs de l’homme le plus fort du monde 2021 commencent à 19 heures.

Programme télévisé de la chaîne 5 le lendemain de Noël

10h45 Les jouets qui ont rendu Noël génial

12h45 Calendrier Filles

15h La proposition

17h10 Sister Act

19h L’homme le plus fort du monde 2021

20h danse sale

