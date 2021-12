Programme Venga La Alegría, ils disent au revoir au chauffeur

Venez La Alegría, ils disent au revoir au cher chauffeur | Instagram

le programme de télévision Venga La Alegría s’est caractérisée par la présentation d’un programme agréable ainsi que de ses pilotes, précisément l’un d’entre eux a été licencié avec beaucoup d’affection.

Au cours de l’une des émissions du programme du matin, qui est apparemment la concurrence directe du programme Hoy, la nouvelle a été partagée qu’il ne ferait plus partie de Viens la joie ce cher chauffeur.

Ce ne serait pas une surprise si plus d’un des admirateurs de ce jeune homme se sentait immédiatement triste de son départ, comme cela arrive habituellement dans toute émission quand l’un des collaborateurs doit partir.

Il a été Mariano sandoval qui a dû quitter le programme, mais pas avant d’avoir remercié le soutien et les témoignages d’affection, non seulement du public, mais aussi de ses collègues et de l’équipe de production, assurant qu’il ferait tout son possible pour revenir dans cette maison du futur.

Venga La Alegría est l’un des programmes télévisés préférés | Instagram vengalaalegriatva

Lors de la finale de émission de téléréalité ¡Quiero Cantar! C’est que la nouvelle abrupte a été révélée, la fin qui est d’ailleurs devenue un événement sans précédent, il ne serait pas surprenant qu’ils décident bientôt de lancer une deuxième saison.

Sandoval a fini par être soi-disant ignoré par certains éléments de la production, car il a été le premier éliminé du concours final, mettant en lumière les concurrents restants.

Curvy Zelma est celui qui a terminé à la première place, battant El Capi Pérez, qui était sûrement l’un des favoris pour gagner.

Si vous êtes un admirateur du programme du matin, vous saurez que Mariano est en charge de la section cuisine, préparer de délicieux plats surprend continuellement le public avec ses recettes.

Il convient de mentionner que malgré son élimination, il continuera avec sa section, qui est certainement l’une des plus populaires du programme, que bien que l’adieu à la téléréalité ait été émouvant, Mariano continue son travail habituel.

Dans une micro interview qui lui a été faite, il a avoué qu’il préparerait une deuxième saison, car il voulait continuer à chanter, en plus du fait qu’il est bien certain que l’expérience doit être plus que phénoménale, pas seulement pour lui mais aussi pour tout participant.

Tout au long de cette émission de téléréalité, qui d’ailleurs est devenue assez à la mode parmi les programmes du matin, il y a eu des surprises, des rires et peut-être même des larmes, bien qu’elles soient un peu courtes, elles ont été très bien acceptées par le public.