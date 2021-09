Programmer et dominer la compétition

Tout le monde sait que vous devez avoir le bon équipement si vous voulez être considéré comme un joueur sérieux. Vous ne voulez pas être à la traîne ou configurer avec le mauvais moniteur ou ordinateur qui réduira vos performances. Il n’y a rien que vous vouliez faire plus que battre vos adversaires lorsque vous jouez, alors pourquoi installeriez-vous un équipement de qualité inférieure ?

Nous savons que vous n’êtes pas tous des joueurs qui passent des heures et des heures enfermés dans leurs configurations. Mais il y a plein de gens qui le sont. Cela a du sens si vous êtes un utilisateur de console qui aime sa Xbox One. Mais si votre ordinateur est l’endroit où vous préférez jouer à des jeux vidéo, vous feriez mieux de pouvoir sauvegarder vos décisions quant à quoi et pourquoi vous avez certaines pièces pour votre ensemble. Cela inclut votre clavier.

Trouver le bon clavier de jeu est impératif. Vous voudrez personnaliser des éléments tels que les macros et l’éclairage et vous assurer que le logiciel correspond à vos choix. Nous avons mis en évidence cinq des meilleurs claviers de jeu sur le marché pour vous aider dans votre quête. Jetez un œil et complétez votre système de jeu.

Meilleure variété de claviers de jeu: Clavier de jeu mécanique Logitech G PRO

Source de l’image : Amazon

Avantages: Conçu pour l’esport, vous permet de choisir ce dont vous avez besoin

Les inconvénients: Les touches peuvent cliquer fort

Il existe toutes sortes d’équipements à ajouter à votre configuration si vous choisissez le clavier de jeu mécanique Logitech G PRO. Ceci est conçu pour les athlètes d’esport et est fait pour la compétition et l’action de haut niveau. La vitesse et la précision sont en tête de liste des fonctionnalités de ce clavier. Les interrupteurs GX Blue Click durables offrent un clic tactile qui vous permettra également de savoir à haute voix que vous l’avez frappé.

La conception sans clé ultra-portable et compacte libère de l’espace sur la table pour le mouvement de la souris. Outre le clavier, vous pouvez également vous procurer une souris G502, une souris G PRO, une souris de jeu sans fil, un micro Yeti bleu ou une station de charge. Quel que soit l’ensemble que vous choisissez, vous pourrez en ajouter d’autres à votre système. Le clavier est doté d’un réglage d’angle en trois étapes pour plus de confort. Vous pouvez également utiliser LIGHTSYNC pour mettre en évidence les touches et programmer des motifs d’éclairage statiques dans la mémoire embarquée.

Principales caractéristiques:

Livré seul ou avec d’autres équipements Interrupteurs GX Blue Click durables Ultra-portables

Clavier de jeu mécanique Logitech G PRO, conception ultra portable sans clé, micro U détachable… Prix catalogue : 129,99 $ Prix : 99,99 $ Vous économisez : 30,00 $ (23%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleur combo: Combo clavier et souris de jeu filaire Redragon S101

Source de l’image : Amazon

Avantages: Quatre niveaux de luminosité du rétroéclairage, cinq boutons programmables

Les inconvénients: Il faut s’habituer au clavier lors de la frappe

Vous adorerez à quel point le clavier et la souris de jeu filaires Redragon S101 fonctionneront chez vous. Vous pouvez l’obtenir en noir ou en blanc et le clavier de jeu rétroéclairé RVB dispose de sept modes et effets d’éclairage différents. Il existe quatre niveaux de luminosité du rétroéclairage et vous pouvez régler la vitesse de respiration. Il est également conçu pour résister à un déversement de liquide, alors ne vous inquiétez pas si vous devez boire une boisson énergisante pour rester éveillé.

Le clavier dispose de 25 touches sans conflit (n-Key Rollover), de 10 touches multimédia dédiées et de 12 touches multimédia FN+ supplémentaires pour un total de 114 touches. Mais vous n’aurez pas qu’un clavier. Vous recevrez également une souris de jeu filaire offrant jusqu’à 3200 DPI, une accélération de 30G et un ensemble de réglage du poids en huit pièces. Il y a un total de six boutons, dont cinq sont programmables. Vous apprécierez également la précision extrême.

Principales caractéristiques:

Clavier et souris Plusieurs niveaux de luminosité et modes d’éclairage Accélération 3200 DPI et 30G sur la souris

Clavier de jeu filaire et souris Redragon S101 Combo Clavier de jeu rétroéclairé RVB avec… Prix catalogue : 39,99 $ Prix : 29,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (25 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Le plus personnalisable : clavier de jeu Razer Cynosa V2

Source de l’image : Amazon

Avantages: Se synchronise avec les jeux et équipements populaires, prend en charge 16,8 millions de couleurs

Les inconvénients: Faites attention à combien vous renversez dessus

Le clavier de jeu Razer Cynosa V2 est une excellente option pour de nombreux joueurs. Razer est l’un des noms les plus reconnaissables du jeu et vous serez époustouflé par les performances de jeu globales. Vous pouvez exécuter jusqu’à dix commandes en même temps grâce à l’anti-ghosting intégré au renversement des touches. Cela se synchronise entièrement avec les jeux et équipements populaires tout en prenant en charge 16,8 millions de couleurs sur des touches rétroéclairées individuelles.

Il fonctionnera avec le matériel Razer, Philips Hue et plus de 30 autres partenaires. Ne vous inquiétez même pas si vous renversez un peu de liquide autour, car il est conçu pour résister aux petits déversements. Cela permet de modifier les macros entièrement programmables et toutes les touches et combinaisons de touches. Vous serez également pris en charge jusqu’à 80 millions de clics. La garantie dure jusqu’à deux ans.

Principales caractéristiques:

Exécutez jusqu’à dix commandes en même temps Macros entièrement programmables Prend en charge jusqu’à 80 millions de clics

Clavier de jeu Razer Cynosa V2 : Éclairage Chroma RGB personnalisable – Touches rétroéclairées individuellement -… Prix catalogue : 59,99 $ Prix : 51,99 $ Vous économisez : 8,00 $ (13 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleurs claviers de jeu sur un budget: clavier de jeu NPET K10

Source de l’image : Amazon

Avantages: 104 touches standard avec 13 combinaisons, s’ajuste à votre taille

Les inconvénients: Pas le plus résistant

Bien que nous ayons discuté plus tôt de la volonté d’avoir le meilleur équipement de jeu possible, vous devez parfois trouver un bon équilibre entre les prix. Le clavier de jeu NPET K10 peut vous aider. Cela comprend des capuchons de touche revêtus d’UV et un design de capuchon de touche ABS sculpté au laser par injection, de sorte que les lettres ne s’effaceront jamais. La construction en métal et en ABS est fiable et durable.

Celui-ci dispose de quatre modes d’éclairage LED rétroéclairés et de trois modes rétroéclairés mixtes permanents réglables. Il dispose d’un standard de 104 touches avec 13 combinaisons de touches multimédias. Les deux pieds d’angle à l’arrière du clavier peuvent l’ajuster à votre hauteur préférée. De plus, c’est une option économique pour votre maison.

Principales caractéristiques:

Touches à revêtement UV Quatre modes d’éclairage LED rétroéclairés 13 combinaisons de touches multimédia

Clavier de jeu NPET K10 Clavier flottant filaire USB, mécanique silencieuse et ergonomique résistante à l’eau… Prix catalogue : 39,99 $ Prix : 21,99 $ Vous économisez : 18,00 $ (45 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Le plus compact : le clavier et la souris de jeu ZIYOU LANG

Source de l’image : Amazon

Avantages: Paquet trois en un, plus étroit

Les inconvénients: Doit être nettoyé fréquemment pour maintenir la facilité d’utilisation

Le clavier et la souris de jeu ZIYOU LANG sont conçus pour une configuration plus petite. Il dispose de 82 touches sur le clavier mécanique compact et préserve les boutons communs. Il a une conception de câble USB enfichable et vous pouvez choisir entre quatre couleurs différentes : arc-en-ciel blanc, arc-en-ciel noir, rétro-éclairé vert ou vert.

Vous aurez des visuels sympas et des looks rafraîchissants. Cela vient également avec un tapis de souris et une souris ultralégère 65G. La souris ne fait que 2,29 onces. Il a une durée de vie de 50 000 000 boutons. Il existe 26 types d’effets de rétroéclairage. Il est câblé avec une puce personnalisée hardcore et également un capteur optique qui en vaut la peine.

Principales caractéristiques:

Conception de câble USB enfichable à 82 touches Livré avec tapis de souris et souris

Clavier et souris de jeu, ensemble de jeu 3 en 1, clavier de jeu filaire rétro-éclairé à LED bleue, rétro-éclairé… Prix catalogue : 65,99 $ Prix : 59,99 $ Vous économisez : 6,00 $ (9%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

