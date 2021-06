Programmer les quarts de finale de l’Euro 2020 : horaires et TV d’Espagne – Suisse et Belgique

30/06/2021 à 7h43 CEST

Daniel Guillen

Coup d’envoi des quarts de finale de l’Euro 2020 après des huitièmes de finale vibrants et surprenants. L’Espagne de Luis Enrique, qui a battu la Croatie en prolongation (3-5), affronte la Suisse difficile, qui a banni le champion du monde en titre, la France, aux tirs au but. Dans l’autre jeu de la journée, La Belgique, qui a fait tomber l’actuel champion d’Europe, le Portugal de Cristiano Ronaldo, affrontera une Italie intraitable, qui a dû recourir à 120 minutes pour venir à bout d’une Autriche combative.

Espagne – Suisse

Les hommes de Luis Enrique ont su souffrir contre la Croatie, vice-champion du monde, et ont décroché leur ticket pour les quarts de finale. Une grosse erreur d’Unai Simón a fait grimper l’égalité, mais les Espagnols ont marqué jusqu’à trois buts pour renverser la vapeur. La sélection Il n’a pas su gérer l’avantage dans la section finale et les Balkans ont égalisé le match. En prolongation, cependant, ils n’ont pas baissé les bras et ils ont marqué deux buts en trois minutes, le travail d’un travailleur Morata et Oyarzabal, qui sont venus du banc. L’Espagne a fait preuve d’une grande sobriété pendant la demi-heure supplémentaire et s’est qualifiée à juste titre pour le tour suivant.

Ceux de Vladimir Petkovic ils ont donné la cloche devant le champion du monde, la France de Mbappé, Benzema ou Griezmann, et ils se sont faufilés en quarts de finale. Les Helvètes ont égalisé un 1-3 adverse et forcé des prolongations jusqu’à atteindre les tirs au but. Ils n’ont manqué aucun lancement et ont attendu l’erreur de Kylian Mbappé, après une belle intervention de Sommer. La Suisse, qui s’est qualifiée troisième du groupe derrière l’Italie et le Pays de Galles dans le groupe A, arrive avec une solide image de bloc et un Granit Xhaka en forme incommensurable.

le Espagne – Suisse Il se jouera au stade Krestovski (Saint-Pétersbourg) à partir de 18h00 CET (16h00 GMT) et ce sera possible suivre à la fois sur la chaîne Telecinco et sur le site Web du journal SPORT.

Belgique – Italie

Les hommes de Roberto Martínez ont abaissé les champions d’Europe actuels au minimum (1-0) et ils affronteront une Italie toujours compliquée. Avec la confiance absolue de la Fédération, mais avec la démission d’Eden Hazard, Les Belges affrontent les quarts de finale avec l’illusion de retirer l’épinette de l’édition 2016, quand ils sont tombés précisément dans cette phase devant un surprenant Pays de Galles. Demi-finaliste de la dernière Coupe du monde, la Belgique est confiante d’afficher sa meilleure version et de sceller sa place au tour suivant.

Les hommes de Roberto Mancini restent intraitables et totalisent 31 matchs sans connaître la défaite. Intraitable en phase de groupes avec trois victoires en trois matchs et aucun but contre, les Italiens ont eu plus de mal à se débarrasser de l’Autriche que mettre une équipe dans les cordes qui est passée de moins en plus dans le jeu. L’entraîneur avait raison avec les changements et a obtenu le billet pour les quarts de finale en prolongation, non sans souffrir.

le Belgique – Italie aura lieu à l’Allianz Arena à partir de 21h00 CET (19h00 GMT) et ce sera possible suivre à la fois sur la chaîne Telecinco et sur le site Diario SPORT.