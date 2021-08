Programmes de certification supplémentaires dans le secteur MedTech pour avoir un impact sur la facilité de faire des affaires et les opportunités d’investissement : Experts

Le gouvernement a admirablement tenu plusieurs séances de consultation récemment pour réduire le fardeau de la conformité pour l’industrie.

Les experts de l’industrie ont exprimé leur inquiétude quant au fait que des programmes de certification supplémentaires comme ICMED Plus auront un impact sur la facilité de faire des affaires et les opportunités d’investissement.

Le Conseil indien de la qualité a récemment lancé un programme local de certification des dispositifs médicaux appelé Indian Certification for Medical Devices (ICMED) Plus, respécifiant les exigences d’un système de gestion de la qualité pour les dispositifs médicaux en Inde qui existaient déjà dans les Medical Device Rules (MDR )-2017 et ISO 13485.

Le QCI et l’Association des fabricants indiens de dispositifs médicaux (AiMeD) ont élaboré conjointement le programme ICMED Plus en juin 2021. Le programme vise à éliminer de manière significative l’utilisation du commerce de produits de qualité inférieure ou de dispositifs d’origine douteuse.

Selon les experts du secteur, les investissements directs étrangers (IDE) dans le secteur MedTech sont tombés à 21 millions de dollars au premier trimestre 2021 (contre 248 millions de dollars au même trimestre en 2020) au cours d’une année où nous aurions pu voir les IDE passer en raison du changement global. De tels programmes de certification augmentent l’imprévisibilité, diminuant ainsi davantage l’attractivité, car les intérêts mondiaux ne savent pas s’ils devront ou non se conformer aux nouveaux programmes de certification lorsqu’ils entreront dans le pays en plus d’ajouter plus d’obstacles et de charges financières pour l’industrie, ce qui finira par entraîner une augmentation des coûts et des retards pour les patients.

Medical Technology Association of India (MTaI), qui représente les principales entreprises de technologie médicale fondées sur la recherche avec une forte empreinte dans la fabrication, la R&D et la formation des travailleurs de la santé (HCW) en Inde, a souligné les problèmes liés à ces certifications locales supplémentaires qui sont apparues récemment passé.

L’Inde, en dépit d’être un grand marché, se classe toujours au 63e rang dans l’indice de facilité de faire des affaires. Le gouvernement a admirablement tenu plusieurs séances de consultation récemment pour réduire le fardeau de la conformité pour l’industrie. Mais ces certifications supplémentaires, qui n’étaient pas requises en premier lieu, placeront en réalité des obstacles supplémentaires, en particulier pour les PME nationales qui constituent la cohorte la plus nombreuse du secteur.

Pavan Choudary, président de MTaI, a déclaré : « Après de nombreuses consultations de l’industrie et les efforts inlassables du CDSCO, le gouvernement a lancé les Medical Device Rules en 2017, qui visaient à réglementer l’écosystème des dispositifs médicaux du pays. Ces règles mesurent efficacement la sécurité, l’efficacité et la qualité d’un dispositif médical qui entre sur le marché indien (fabriqué localement et importé). Malgré la mise en place d’un système réglementaire établi, nous constatons que de nouveaux programmes de quasi-certification tels que l’ICMED Plus sont lancés. le point du désespoir.

Choudary a ajouté : « De tels programmes ont un réel potentiel de causer plus de mal que de bien des quelques manières suivantes :

L’industrie obtient déjà les approbations réglementaires requises de la Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) et est actuellement confrontée au problème de la multiplicité des autorités de réglementation qui couvrent la gamme des dispositifs médicaux empiétant souvent sur la compétence de l’autre.

« Toute nouvelle politique doit être évaluée sur la base d’au moins trois facteurs : crédibilité, valeur et applicabilité. La redondance des réglementations doit être évitée. Dans le secteur pharmaceutique, il n’y a qu’un seul standard de qualité, à savoir les bonnes pratiques de fabrication (BPF), auquel chaque acteur pharmaceutique se conforme. Il est préférable de laisser un secteur émergent comme les dispositifs médicaux uniquement avec des voies réglementaires mondialement reconnues, pour aider l’industrie à se concentrer davantage sur la croissance réelle plutôt que de se préoccuper de ces certifications superflues », a ajouté Sanjay Bhutani, directeur de MTaI.

