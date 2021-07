Programmes de subventions chez Tezos pour soutenir les créateurs

Tezos a annoncé de nouveaux programmes de subventions pour soutenir les créateurs et les développeurs qui explorent la communauté Tezos. Les centres impliqués sont Tezos India, TZ APAC, Tezos Commons, Tezos Africa, Tezos Israel et TZ Connect. Les programmes seront accessibles aux candidats du monde entier et financeront des projets communautaires Tezos pour étendre les activités de base et les talents des développeurs à travers l’écosystème.

Tezos a enregistré une croissance record en 2021

Tezos, largement considéré comme l’un des écosystèmes de blockchain les mieux développés de l’industrie, a connu une augmentation de 1 200 % de l’activité du réseau. À l’été 2021, les appels de contrats ont dépassé les 2 millions. La croissance a suscité l’intérêt des créateurs et des développeurs à la recherche d’une communauté collaborative, inclusive et riche en opportunités. Les programmes de subventions soutiendront les organisations, les personnes et les idées dédiées au développement de l’écosystème Tezos.

Accessible à tous les secteurs d’activité

Tezos héberge des développements dans les domaines des jeux, de la musique, de l’art NFT, des franchises sportives, de l’immobilier, de la finance et des banques centrales, des ONG internationales, etc. Il dispose d’un écosystème DeFi en développement rapide avec des ponts ERC-20 pour les plates-formes AMM qui gagnent du terrain, des protocoles d’utilité croisée à faible teneur en gaz et de culture de rendement.

Qu’est-ce qui rend Tezos unique ?

La blockchain de cette crypto-monnaie est unique car elle a été conçue pour rester à la pointe de la technologie. Son mécanisme de mise à niveau formel et son architecture modulaire offrent des fonctionnalités améliorées et une capacité de mise à niveau régulière au fil du temps, tout en minimisant les interruptions. Il a subi une série de mises à jour du réseau pour accélérer les transactions, améliorer les normes des jetons et réduire les frais de gaz. La gouvernance en chaîne rend possible les mises à jour de Tezos. Des améliorations continues peuvent être apportées sans avoir besoin de fourches.

Organisations participantes

Tezos India, TZ APAC, Tezos Commons, Tezos Africa, Tezos Israel et TZ Connect sont les écosystèmes impliqués dans le programme de subventions. Tezos Commons offrira des subventions allant jusqu’à 10 000 $ aux candidats basés en Amérique du Nord. Ce programme met l’accent sur la mission de Commons consistant à soutenir les développeurs.

TZ APAC prévoit de mettre à disposition des subventions pour la croissance des écosystèmes pour cultiver de nouveaux concepts grâce à un financement à petit niveau. Le programme étendra la portée de Tezos à de nouveaux créateurs et constructeurs pour introduire des concepts dès les premiers stades.

Le centre d’innovation Tezos Israel s’adresse aux constructeurs et étudiants souhaitant développer des applications décentralisées. Vos subventions permettront aux bénéficiaires de le faire dans Tezos en leur fournissant les moyens de créer des applications puissantes.

Tezos Africa offrira des subventions pour des initiatives visant à résoudre les défis en Afrique. Les subventions visent à initier les jeunes africains à Blockchain et Tezos en soutenant des activités et des projets à travers le continent.

