Programmes MPME 2020 : ce qui a été annoncé, ce qui a été utilisé et ce qui est nécessaire en 2021

6,3 crore Les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) indiennes emploient environ 11 crore de personnes. Cependant, ils ont malheureusement été l’un des plus touchés par la première vague de la pandémie qui a affecté leur accès aux marchés, au crédit et à la sécurité financière. Cela a incité le gouvernement indien à annoncer une série de mesures visant à renforcer leur santé financière et transactionnelle. Alors que nous sommes aux prises avec une deuxième vague encore plus meurtrière de la pandémie cette année, il serait intéressant de voir comment les programmes de l’année dernière se sont comportés jusqu’à présent, afin qu’un indicateur utile puisse être construit de ce qui a fonctionné et de ce qui n’a pas fonctionné. Cela pourrait aider les décideurs politiques à travailler sur les chiffres pour les annonces inévitables de cette année également.

Impôts et conformité

Plusieurs annonces ont été faites pour soulager les contribuables, y compris les MPME, des normes et délais de conformité fiscale. Les taux de TDS à déduire ont été réduits de 25 pour cent pour les paiements non salariaux. Les dates de déclaration de revenus ont été prolongées de 30 à 90 jours. Il y a eu une réduction du taux d’intérêt sur le paiement différé des impôts, et un programme d’amnistie (pénalité zéro) pour les taxes sur les services payées en décembre 2020 a également été annoncé. La date limite de dépôt du GSTR 3B a été repoussée, et il y a également eu une petite concession sur les frais de dépôt tardif.

Des éléments simples comme la structure de la TPS et le calendrier de déclaration ne correspondent pas à la définition d’une MPME (petit contribuable) par rapport à un gros contribuable. Une micro-entreprise (chiffre d’affaires jusqu’à Rs 5 crores) devrait produire des déclarations une fois par trimestre, mais la fréquence est mensuelle pour une grande entreprise. C’est pourquoi si une telle micro-entreprise est un vendeur, un fournisseur ou un entrepreneur pour une grande entreprise, alors le plus gros client retient souvent le paiement de la taxe sur la facture ou peut-être sur la totalité de la facture jusqu’au moment où cette entreprise déclare les déclarations pertinentes. C’est quelque chose qui pourrait être travaillé.

Créer une demande locale

En raison de leur petite taille et de leur portée, les MPME ont souvent du mal à concurrencer équitablement les grandes entreprises sur le marché intérieur. En outre, l’ouverture des frontières commerciales a également rendu très réelle la menace des entreprises multinationales ou étrangères. Cette menace s’aggrave dans des moments difficiles comme la pandémie actuelle. Les annonces du paquet Aatmanirbhar Bharat pour les MPME en 2020 comprenaient également une annonce interdisant les soumissionnaires mondiaux pour les appels d’offres gouvernementaux jusqu’à Rs 200 crores, y compris les services de conseil et les projets clés en main.

Bien qu’il soit impossible de déterminer précisément combien de MPME ont remporté des contrats à partir de juin 2020 à la suite de cette décision, mais comme les modifications apportées aux règles de la TPS, cette initiative avait également besoin de quelques réformes supplémentaires dans le processus de passation des marchés pour être vraiment utile aux MPME. Par exemple, les grandes entreprises ayant plus d’expérience sont mieux à même de faire face aux courtes fenêtres de candidature et aux montants d’argent d’arrhes élevés. De plus, certains changements apportés aux critères d’expérience pour les MPME auraient pu les aider à gagner la confiance nécessaire pour soumissionner pour des projets.

Mises à niveau technologiques

Le Credit Linked Capital Subsidy Scheme (CLCSS) a été introduit il y a plusieurs années pour encourager les investissements dans les mises à niveau technologiques. Selon ce schéma, tout financement institutionnel (jusqu’à un maximum de 1 crore de Rs) utilisé par les unités à petite échelle pour incorporer les dernières technologies dans leur flux de travail se verrait immédiatement accorder une subvention en capital de 15 pour cent. Initialement, une dépense de 2 900 crores de roupies avait été allouée au programme, mais récemment, le programme a été remplacé par un programme axé sur la demande sans limite supérieure à la limite annuelle globale.

Cela a conduit à un doublement du nombre de MPME qui ont bénéficié de ce programme, passant de 7 779 en FY20 à 15 188 en FY21. La subvention totale a également doublé, passant de Rs 540 crore à 1 100 crore. Bien qu’il soit encourageant de voir cette augmentation des investissements dans la technologie, des lacunes importantes subsistent. Par exemple, le régime est limité à certains secteurs notifiés et ne s’applique qu’aux emprunteurs existants. Les avantages sont concentrés autour de quelques États comme le Gujarat, le Maharashtra et le Pendjab, le Gujarat représentant plus de 42 pour cent des avantages. Ce serait une bonne idée de sensibiliser et d’encourager les MPME dans d’autres États à mieux tirer parti de ce programme au cours de l’exercice 22.

Cycles de paiement plus rapides

Les grandes entreprises peuvent utiliser leurs poches plus profondes pour répondre aux besoins en fonds de roulement même si les paiements pour les travaux antérieurs n’ont pas encore été reçus. Mais pour les micro et petites entreprises, le carnet de commandes plus petit et les réserves de liquidités modestes les paralysent généralement si les paiements sont trop retardés. Une MPME peut donc faire mieux si ses comptes débiteurs sont réglés plus rapidement. Le gouvernement a agi sur ceux sur lesquels il avait le contrôle. Toutes les entreprises du secteur public central (CPSE) ont reçu l’ordre de libérer leurs paiements en souffrance dans un délai de 45 jours. Les CPSE ont répondu admirablement. Comme le montre le graphique ci-dessous, une moyenne de Rs 3 000 crores a été payée chaque mois par les CPSE contre les cotisations impayées pour les MPME au cours des sept premiers mois suivant l’annonce.

La même déclaration du ministère des MPME à partir de laquelle le graphique est tiré indique également que les commandes passées aux MPME par les CPSE ont également augmenté au cours de cette même période. Pour poursuivre ce bon travail, les agences gouvernementales et les CPSE doivent être encouragés à maintenir un cycle de paiement aussi rapide à tout moment, pas seulement pendant la pandémie.

Régime incitatif lié à la production

Ce programme a été annoncé au début de 2020 avec une dépense initiale de Rs 2 lakh crore visant à stimuler les investissements manufacturiers en Inde. Le programme offrait des incitations financières allant de 4 à 6 pour cent des ventes supplémentaires, l’exercice 20 étant considéré comme l’année de base aux unités de fabrication dans certains secteurs clés. En raison des seuils d’investissement en capital et des objectifs de production élevés, au cours de l’année dernière, la plupart des entreprises qui ont bénéficié de ce programme étaient de grandes multinationales ou des entreprises. Bien qu’il y ait eu une poussée indirecte du gouvernement pour s’approvisionner auprès d’entreprises locales élargissant la chaîne d’approvisionnement dans le pays, le programme n’a pas eu d’impact direct sur les MPME. Plusieurs organismes industriels ont demandé un nouveau programme PLI ciblé sur les MPME ou un élargissement du programme existant pour aider les petites entreprises à en tirer parti.

Soutien financier

L’une des mesures importantes prises par le gouvernement pour lutter contre la pandémie et ses effets sur les MPME comprend une série de soutiens financiers aux entreprises locales. Certaines des mesures prises en 2020 étaient :

Un moratoire de six mois sur les remboursements de prêts (classés par les banques comme « standard » au moment de l’annonce) par les MPME a été annoncé par la Reserve Bank of India pour la période de mars à août 2020. Plus de 30 pour cent des MPME ont bénéficié du moratoire de la RBI car il a été utilisé par près d’un tiers des MPME avec des prêts en cours. Mais le moratoire n’a fonctionné que comme une solution temporaire pour les MPME en difficulté, et il n’a pas garanti un rétablissement complet. En outre, les mesures visant à renforcer la demande étaient moins visibles, rendant difficile le remboursement des prêts plus les intérêts courus pendant le moratoire. En plus des malheurs, les blocages localisés dus à la deuxième vague et à la non-extension du moratoire cette fois ont mis les MPME dans une grave pénurie de liquidités. Il reste à voir si ces MPME peuvent en sortir de manière saine. Une facilité de dette subordonnée supplémentaire d’un total de Rs 20 000 crores a été opérationnalisée par le biais du Credit Guarantee Fund Trust for MPE (CGTMSE) et la limite de décaissement des prêts a été augmentée de Rs. 1 crore à Rs 2 crore. Des décaissements avec des garanties de crédit de plus de 30 000 crores de roupies ont eu lieu au cours de l’exercice 21 dans le cadre du programme CGTMSE. Bien qu’il s’agisse du deuxième montant le plus élevé au cours des neuf dernières années, il s’agit toujours d’une baisse de 30% par rapport à l’année dernière. Un soutien a été fourni pour les besoins en fonds de roulement, les passifs opérationnels et les dépenses de redémarrage des entreprises à hauteur de Rs 3 lakh crores sous le régime de garantie des lignes de crédit d’urgence (ECLGS). Environ 60 millions de MPME ont bénéficié du programme ECLGS, avec environ les deux tiers du montant sanctionné versés au cours des neuf premiers mois de l’exercice. Alors que le programme allait dans la bonne direction, plusieurs problèmes ont été signalés par les MPME, tels que la distribution inéquitable des fonds, ne bénéficiant qu’aux emprunteurs existants et non aux emprunteurs pour la première fois, une documentation fastidieuse, des frais d’enregistrement et des droits de timbre élevés. Rs 50 000 crores ont été mis en place pour l’injection de capitaux dans les MPME afin de les encourager à augmenter leur capacité et à se faire inscrire en bourse. Rs 10 000 crore proviendraient du gouvernement et les Rs 40 000 crore restants devraient provenir d’entreprises de capital-risque et de capital-investissement pour financer des MPME innovantes et les conduire vers la croissance et l’inscription éventuelle à la bourse des PME ou des startups. Pour l’instant, il n’y a aucune information sur la quantité de cette somme qui a été mobilisée et distribuée aux startups et aux MPME.

Dernières pensées

Les mesures annoncées l’an dernier étaient bien intentionnées. Les jauges mentionnées ci-dessus ont montré que certains d’entre eux fonctionnaient assez bien dans certaines poches, tandis que d’autres avaient un effet mitigé sur le secteur des MPME. En résumé, il y a deux points à retenir à garder à l’esprit pour la deuxième vague. Premièrement, il existe plusieurs obstacles fondamentaux dans le fonctionnement de nos MPME. Malgré plusieurs annonces bien intentionnées, il n’en demeure pas moins qu’il existe un nombre disproportionné de charges réglementaires et de conformité auxquelles chaque MPME est confrontée par rapport aux grandes entreprises. Le gouvernement doit changer complètement d’état d’esprit pour passer d’un régulateur à un facilitateur. Deuxièmement, les mesures financières et réglementaires, bien qu’utiles, ne bouclent pas la boucle pour les MPME. Des changements plus structurels qui aident à recharger la demande et à améliorer l’efficacité opérationnelle des MPME grâce à la technologie et à la main-d’œuvre qualifiée serait la stratégie à long terme pour atteindre l’objectif d’augmenter la contribution des MPME à 50 pour cent du PIB de l’Inde.

Vishal Devanath est le fondateur de Smergers. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.

