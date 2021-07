Programmes NBA : où et quand regarder les finales des playoffs 2021 entre Phoenix et Milwaukee

Le sort en est jeté. Soleils de phénix Oui dollars de Milwaukee Ce seront les deux équipes qui s’affronteront lors de la finale des playoffs NBA 2021. Les Suns mettront tout en œuvre à la recherche de leur première bague de championnat, tandis que les Bucks espèrent revalider celle qu’ils ont obtenue il y a 50 ans, en 1971.

Les heures et les dates pour voir chacun des matchs de la finale sont les suivantes :

Match 1 : 7 juillet 2021 (03h00, Movistar + et NBA League Pass). Match 2 : 9 juillet 2021 (03h00, Movistar + et NBA League Pass). Match 3 : 12 juillet 2021 (02h00, Movistar + et NBA League Pass). Match 4 : 15 juillet 2021 (03h00, Movistar + et NBA League Pass). Match 5 : 18 juillet 2021 (03h00, Movistar + et NBA League Pass) – Si nécessaire. Match 6 : 21 juillet 2021 (03h00, Movistar + et NBA League Pass) – Si nécessaire. Match 7 : 23 juillet 2021 (03h00, Movistar + et NBA League Pass) – Si nécessaire.