Programmeurs méfiez-vous : Microsoft et openAI lancent une IA qui écrit du code pour vous, elle pourrait bientôt vous remplacer | La technologie

Pour le moment c’est une aide intéressante et productive pour écrire du code sûr et de qualité, mais dans quelques années…

Microsoft, à travers Github, Oui openAI, lancé aujourd’hui Copilot, une intelligence artificielle qui aide à écrire du code pour les applications.

Copilote lignes de code complètes, écrire automatiquement des blocs répétitifs, suggérer un code, et il offre même différentes alternatives à ce que vous avez écrit.

En ce moment c’est un assistant qui vous donne un coup de main pour terminer ce que vous écrivez, mais dans quelques années sûrement L’IA sera capable d’écrire des applications complètes. Et cela soulève une question : la programmation est-elle une tâche technique et mécanique, ou est-ce aussi de l’inspiration et du génie ?

Heureusement, il a beaucoup de ces derniers, avec lesquels l’émergence des IA dans la programmation pose un scénario troublant où il y a peu de place pour l’imagination et l’inspiration humaines.

Commençons depuis le début: Copilot est un assistant de programmation qui s’intègre à Visual Studio Code, en tant qu’extension.

Utiliser une intelligence artificielle appelée Codex, développé par openAI. Cette IA est capable de écrire du code dans des dizaines de langages de programmation, dont les plus populaires : Python, JavaScript, TypeScript, Ruby, Go, etc.

Cet ordinateur portable Microsoft est disponible dans différentes configurations, avec un processeur Core i5 ou i7 de 11e génération, également Ryzen 5 et Ryzen 7, ainsi qu’un stockage variable, toujours de type SSD.

Il a été formé avec des millions de lignes existantes, et est capable de lire le contexte de votre candidature, étudiez les variables et les fonctions impliquées pour écrire du code personnalisé pour chaque situation spécifique.

Copilote il fonctionne en temps réel : pendant que vous écrivez du code, il propose des lignes et des saisies semi-automatiques. Même peut écrire une fonction complète, ou remplissez des tableaux, des listes, des boucles et d’autres tâches de programmation fastidieuses.

Il analyse également le code que vous écrivez et propose des alternatives plus efficaces. Et même proposer des tests et des exemples pour vérifier que ce que vous avez écrit fonctionne.

Nous passons en revue l’histoire des langages de programmation du premier de 1801 au plus récent. Tout au long de l’histoire, il y a eu de nombreux langages de programmation et compilateurs pour ”interpréter” ces langages, et ce sont les plus importants.

Copilot vous laisse tout le contrôle : vous pouvez rejeter leurs propositions ou modifier et améliorer ce que propose l’IA. Mais il est bien évident que c’est une étape de plus dans leur apprentissage. Dans quelques années, elle pourra rédiger seule des candidatures complètes.

Et cela nous amène à un dilemme intéressant : Pour qu’une IA écrive du code, est-ce bénéfique pour la programmation ? Du point de vue de l’efficacité, bien sûr, si vous effectuez le travail fastidieux et routinier.

Mais tout programmeur sait que la programmation est aussi un art. Écrire une application n’est pas très différent d’écrire un roman : chaque programmeur impose son propre style et il faut parfois faire preuve d’imagination et d’inspiration pour résoudre des problèmes.

Une IA peut-elle écrire du code avec cette pointe de génie que possèdent les programmeurs talentueux et créatifs ? Nous verrons…

Vous pouvez télécharger la version technique de Copilote sur son site officiel sur Github.