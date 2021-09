Progrès divergents dans les mondes physique et numérique

Visitez l’article original*

Discuter de la façon dont les systèmes économiques erronés peuvent être réparés avec Bitcoin.

Il est difficile de contester l’affirmation selon laquelle la Silicon Valley et le monde de la technologie sont les espaces qui stimulent la croissance dans le monde contemporain. Mais pourquoi exactement ?

Dans cet épisode du « Bitcoin Magazine Podcast », nous avons été rejoints par Rob Hamilton, qui a publié « Pourquoi le monde physique n’a-t-il pas progressé comme le numérique ? » dans Bitcoin Magazine récemment, et nous avons profité de cette opportunité pour déballer son article.

“Je pense qu’en tant que Bitcoiners, la réponse est que nous devons construire nos propres institutions”, a déclaré Hamilton.

Alors que Hamilton partageait ses réflexions sur la façon dont les systèmes économiques erronés peuvent être réparés avec Bitcoin, il a abordé les dommages causés par la myopie du monde des affaires. Dans notre système fiduciaire actuel, les opérateurs et les grandes entreprises sont récompensés, ce qui nous fait manquer de vision à la suite d’incitations mal alignées.

“Si le taux d’intérêt est plus élevé, vous serez récompensé aujourd’hui pour avoir tenu dans l’avenir, et plus le taux d’intérêt est élevé, plus vous serez puni pour une mauvaise allocation du capital, car c’est votre coût d’opportunité de l’argent”, a déclaré Hamilton. mentionné.

Hamilton a partagé des informations sur la blockchain en ligne, offrant des idées massivement perspicaces et stimulantes pour nos auditeurs. Branchez-vous pour en savoir plus sur le rôle important des institutions, là où elles tournent mal et le remplacement imminent de bon nombre des institutions et des systèmes actuels tels que nous les connaissons.