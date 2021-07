progrès sur la mise à jour d’Alonzo qui permettra les contrats intelligents ⋆ Crypto nouveaux médias

Aujourd’hui, Cardano a annoncé des progrès sur la mise à jour d’Alonzo, la dernière étape pour activer contrats intelligents sur la blockchain Cardano et apporter ses nouvelles applications décentralisées (dApps) vivre.

Plus tôt dans la journée sur #Cardano360, nous avons partagé une mise à jour sur les progrès de #AlonzoWhite. Le déploiement du TLDR #Alonzo est en bonne voie ! Plus d’utilisateurs et plus de fonctionnalités. Il reste encore beaucoup à faire, mais l’équipe et la communauté travaillent en étroite collaboration pour continuer à avancer !#Cardano

En réalité, sur le site officiel de Cardano Roadmap, la progression d’Alonzo, la dernière mise à jour de l’ère Goguen, est décrite comme suit :

« Cette semaine, l’équipe a bien progressé dans les changements liés à Alonzo/Plutus. Plus précisément, ils ont publié GraphQL v5.0, Rosetta v1.3.0 et Explorer-app v1.6.0. L’équipe se prépare également à publier une mise à jour du portefeuille pour permettre la compatibilité avec Alonzo Node 1.28, et travaille sur la rationalisation des API de transaction cardano-wallet pour permettre l’intégration de Plutus Application Backend (PAB). Enfin, ils travaillent sur plusieurs changements requis pour les contrats intelligents (collatéral, témoins de script, etc.) »

Essentiellement, la feuille de route de Cardano décrivant les développements et les progrès de sa blockchain a été organisée en cinq époques : Byron, Shelley, Goguen, Basho et Voltaire. Actuellement, l’équipe Cardano envisage de conclure l’époque Goguen après l’achèvement des trois étapes de la Mise à jour Alonzo (Bleu, Blanc et Violet).

L’objectif de cette dernière mise à niveau sera d’intégrer pleinement les contrats intelligents, ce qui permettra à son tour la création de dApps basées sur Cardano.

Cardano : progrès sur la blockchain et tendance des prix ADA

C’est sûr, le Communauté Cardano est impatient de voir toute l’ère Goguen se concrétiser afin d’aller de l’avant avec l’utilisation de ses contrats intelligents de plus en plus innovants.

Confirmer cela Support est la cinquième position d’ADA par capitalisation boursière. Avec plus de 40 milliards de dollars de capitalisation boursière, en fait, ADA détient une domination de 2,65% sur le marché de la cryptographie.

De plus, le prix de la crypto suit la tendance du bitcoin, et bien qu’il ait touché son plus bas à 1,05 $ en février 2021, à la fin de ce mois, la tendance semble en fait être positive.

Au moment de la rédaction, ADA vaut 1,27 $ avec des volumes de marché inférieurs à ceux de Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) et Binance Coin (BNB).

Ces performances maintiennent l’une des crypto-monnaies les plus historiques pertinentes au fil du temps, dans un marché de plus en plus approché par de nouveaux acteurs révolutionnaires. En effet, avec l’explosion du marché des jetons à collectionner, peu après l’achèvement de la Mary update, les premiers NFT sur la blockchain Cardano avaient été lancé à la mi-mars.