PROGRESS Wrestling sous un nouveau propriétaire et annonce le retour des événements en direct

PROGRESS Wrestling reviendra aux spectacles en direct pour la première fois en près de deux ans en janvier 2022 et il le fera sous un nouveau propriétaire.

PROGRESS Chapitre 127 : « … et le mot était PROGRESS » aura lieu au foyer spirituel de PROGRESS, The Electric Ballroom à Camden, Londres, le dimanche 23 janvier 2022.

PROGRESS Wrestling est sous un nouveau propriétaire

Les nouveaux propriétaires viennent du bureau du directeur de la Ligue Two Tranmere Rovers FC.

Lee McAteer et Martyn Best sont les nouveaux responsables. Les deux hommes siègent au conseil d’administration de Tranmere, mais McAteer est l’homme avec une expérience de la lutte en tant que fondateur et ancien PDG de Wrestling Travel, une entreprise qu’il a développée au cours des quatre dernières années et vendue plus tôt cette année.

McAteer a déclaré : « Nous sommes vraiment ravis d’avoir acquis PROGRESS Wrestling et souhaitons exprimer nos remerciements à l’ancien propriétaire pour avoir développé une promotion de lutte aussi distinctive.

« Un exploit qui ne doit jamais passer inaperçu. Besty (Martyn) et moi sommes très heureux de l’opportunité que nous avons maintenant alors que le monde revient, espérons-le, à la normalité de rétablir PROGRESS à la position qu’il mérite, en tant que leader de la lutte professionnelle britannique et au-delà.

Voyage de lutte

Lee McAteer est impliqué dans et autour de la lutte depuis des années, mais maintenant il est propriétaire

«Notre intention est de réaffirmer le mot professionnel dans la lutte professionnelle pour ce qui est littéralement un nouveau chapitre non seulement pour PROGRESS, mais pour l’ensemble de la scène britannique de lutte.

L’événement principal du retour de l’entreprise en janvier verra la championne du monde PROGRESS, Cara Noir défendre son titre convoité contre Chris Ridgeway dans un combat de premier à trois chutes.

PROGRESS a également annoncé un retour à Manchester le dimanche 6 février avec un spectacle mettant en vedette l’actuel champion du monde Ring of Honor, Jonathan Gresham. Ils retourneront ensuite à l’Electric Ballroom ce même mois le dimanche 20 février.

Anneau d’honneur

Jonathan Gresham est le premier grand nom que PROGRESS a obtenu pour 2022

talkSPORT comprend que PROGRESS n’a aucune restriction sur les personnes qu’ils peuvent faire venir malgré l’accord de contenu en cours avec la WWE sur leur réseau.

L’une des premières mesures prises par la nouvelle équipe de direction a été d’obtenir la personnalité de WhatCulture et le lutteur professionnel indépendant Simon Miller comme nouvel hôte. Connu pour ses « hauts et ses bas », Miller est un excellent ajout au groupe.

La liste actuelle de Progress a des noms comme Gene Munny, Warren Banks, Kanji, Cara Noir, Gisele Shaw, Rhio, Mercedez Blaze, Danny Black, Taonga, Luke Jacobs, Man Like Dereiss, Chris Ridgeway, Charles Crowley et Malik.

Cara Noir avec son titre PROGRESS

PROGRESS a été fondé par Jon Briley, Jim Smallman et Glen Joseph. Briley supervisera une période de transfert au début de 2022, aidant à produire des émissions avant de quitter l’entreprise. Cependant, l’entreprise est désormais détenue à 100 % par McAteer et Best.

Aux côtés de McAteer et Best, l’équipe de direction de PROGRESS Wrestling consistera à conserver James Amner tout en ajoutant Paul Benson, Khalil Butt et Ross Alcock, apportant plusieurs années de sens opérationnel, créatif et commercial à la marque.

Pour obtenir des billets pour le retour aux événements en direct de PROGRESS, cliquez ici.