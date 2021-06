Progressive Group renouvelle ses efforts pour faire pression sur Target, Microsoft et Salesforce pour qu’ils quittent la Chambre de commerce ⋆ .

Le groupe progressiste Accountable.US a annoncé qu’il augmentera la pression sur les grandes entreprises pour qu’elles se dissocient de la Chambre de commerce américaine.

Accountable.US prévoit de lancer une vague de publicités télévisées et numériques exhortant Target, Microsoft et Salesforce à rompre les liens avec la Chambre de commerce américaine en raison de l’opposition du groupe commercial à la loi For the People, selon une annonce publiée mardi. La campagne publicitaire ciblera Washington DC, Seattle, San Francisco et Minneapolis-St. Marchés médiatiques de Paul, a déclaré le groupe.

« Les entreprises ne peuvent pas jouer sur les deux tableaux : elles ne peuvent pas dire à leurs actionnaires, employés et clients qu’elles soutiennent les droits de vote tout en finançant un groupe menant la charge de porter atteinte à ce droit, en particulier dans les communautés de couleur », Kyle Herrig, président de Accountable.US. dit dans un communiqué. “Ils doivent soit abandonner la Chambre américaine, soit aller à l’encontre de leurs valeurs d’entreprise et de leurs engagements publics pour protéger les droits de vote de tous les Américains.”

Le groupe a créé quatre versions de sa publicité, une pour Target, Microsoft et Salesforce et une exhortant toutes les sociétés membres de la Chambre qui ont signé une publicité du New York Times s’opposant aux prétendus efforts de suppression des électeurs à l’échelle nationale à également quitter le groupe commercial, selon l’annonce. Accountable.US a récemment envoyé des lettres aux dirigeants des trois sociétés, leur demandant directement de résilier leur adhésion à la Chambre de commerce.

Le For the People Act est un projet de loi de réforme du vote qui nationaliserait les élections fédérales, rendant obligatoire l’inscription des électeurs le même jour et l’inscription automatique pour les jeunes de 16 ans, interdisant les lois sur l’identification des électeurs, légalisant la récolte des bulletins de vote et donnant aux criminels la possibilité de voter.

« Faire semblant de défendre le droit de vote tout en soutenant ses opposants est une insulte aux millions d’Américains, y compris leurs employés, qui seront soumis à une vague de lois racistes de suppression des électeurs qui s’installent déjà », a déclaré Herrig.

La Chambre de commerce a publié en mars une lettre « fermement opposée » à la loi For the People, affirmant qu’elle était malhonnête et qu’elle entraînerait la privation du droit de vote des électeurs.

La position de la Chambre contre la législation a incité Accountable.US à lancer sa campagne « Drop The Chamber », qu’elle a intensifiée mardi. Mais la Chambre a vivement critiqué le groupe, le qualifiant de « groupe de façade politique ».

“Il s’agit d’une organisation chargée d’agents politiques possédant une vaste expérience dans l’activisme à motivation politique”, a déclaré le groupe commercial à propos de Accountable.US.

The Hill a d’abord annoncé que Accountable.US intensifierait sa campagne mardi.

