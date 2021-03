Project Athia est maintenant Forspoken, disponible sur PS5 en 2022

Lors de la présentation printanière de Square Enix Presents plus tôt dans la journée, nous avons eu un nouveau regard sur Project Athia, une nouvelle adresse IP de Square Enix et Luminous Productions. Le projet Athia a été renommé Forspoken et le jeu met en vedette Ella Balinka, qui incarne une jeune femme nommée Frey Holland. Vous pouvez consulter la nouvelle séquence d’accroche ci-dessous