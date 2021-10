Project Cambria est le prochain casque Oculus Quest pour 2022

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg – ou, plus exactement, la société désormais connue sous le nom de Meta – est monté sur la scène virtuelle de Facebook Connect 2021 pour taquiner le Project Cambria, un casque VR autonome de nouvelle génération. Zuckerberg a déclaré que Cambria n’est pas conçu pour remplacer l’Oculus Quest 2 existant mais sera compatible avec le logiciel Quest existant.

Project Cambria est un casque haut de gamme conçu pour la meilleure expérience possible plutôt que pour un prix inférieur, comme le sont les casques Oculus Quest actuels. Cambria proposera un tout nouveau type de lentille plus mince avec ce que Zuckerberg a appelé « l’optique pancake ».

Ces nouveaux objectifs fonctionnent en « repliant la lumière plusieurs fois » pour obtenir un facteur de forme plus petit, ce qui donne un casque plus petit et plus léger. Zuckerberg a également déclaré que le projet Cambria comportera un suivi des yeux, une certaine forme de suivi du visage et a même fait allusion au suivi du corps.

Toutes ces technologies donneront lieu à des avatars virtuels qui se déplacent et interagissent plus naturellement.

Nous avons récemment vu une grosse fuite d’Oculus Quest Pro révéler bon nombre de ce qui semble être les caractéristiques et le facteur de forme de Project Cambria. Nous nous attendons à de tout nouveaux contrôleurs, comme le révèle cette fuite, ainsi qu’à un casque plus confortable puisque Zuckerberg a déclaré que ce casque était conçu pour être porté plus longtemps.