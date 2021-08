Project Nomad, un pitch de jeu Power Rangers en monde ouvert, présenté

Jason Bischoff, ancien directeur des produits de consommation mondiaux chez Saban Brands et directeur mondial de la franchise chez Hasbro, a révélé un argumentaire pour un jeu AAA Power Rangers en monde ouvert qu’il essayait de lancer avec succès vers 2016. Il s’appelait Project. Nomade. Bischoff a essayé de présenter le jeu au département de développement commercial de Saban comme une aventure coopérative ambitieuse en monde ouvert qui capturait l’énergie, le travail d’équipe, les traditions et l’histoire de l’emblématique franchise Power Rangers.

Il l’a décrit comme étant essentiellement la version Power Rangers des prochains Gotham Knights de WB. L’histoire du jeu se serait déroulée sur Eltar, la planète natale de Zordon. Avec la planète sous occupation, il appartenait aux différents Power Rangers dispersés à travers la galaxie de la libérer.

Bischoff, avec certains artistes tels que Jarold Sng, Carlos Dattoli et Lineage Studios, a perfectionné le pitch et a même créé des concepts artistiques pour Project Nomad. Cela comprenait des portraits individuels réinventés des Power Rangers originaux de Mighty Morphin, ainsi que des Rangers extraterrestres rouges et blancs.

De plus, trois modèles alternatifs pour le robot compagnon Alpha ont été dessinés. Une autre pièce d’art conceptuel montre Eltar avec le Red Mighty Morphin’ Ranger commandant son Tyrannosaurus Rex Zord et le Silver Space Ranger volant à ses côtés. Le Gold Zeo Ranger, Ninjor et Goldar font également leur apparition dans une œuvre d’art distincte.

Malheureusement, il dit qu’il se passait beaucoup de choses chez Saban à l’époque, et donc il n’y avait pas assez de bande passante ou de budget pour soutenir cette entreprise de jeu vidéo. Cependant, il a pu explorer de manière indépendante d’autres options de financement.

Bischoff a déclaré que les premières discussions avec différents développeurs et éditeurs étaient prometteuses, mais qu’en fin de compte, le calendrier et les changements dans les affaires ont fait échouer tout élan pour le projet Nomad.

Tout cela semble très excitant, et c’est dommage que le jeu ne se soit jamais concrétisé. Pour les fans de la franchise, au moins le jeu de combat Power Rangers : Battle for the Grid existe. Bischoff a expliqué qu’il partagera plus d’informations sur Project Nomad à un autre moment dans le futur.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.