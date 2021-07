Project Quantum Crypto: 11 choses à savoir sur le jeu Quantum Works et QBIT Coin

Project Quantum attire l’attention des traders de crypto aujourd’hui car il semble être le premier jeu AAA à intégrer les actifs numériques dans son gameplay.

Jetons un coup d’œil à tout ce que vous devez savoir sur Project Quantum et la crypto qui y est attachée.

La crypto utilise également le Projet Quantum (CCC :QBIT-USD) et est disponible sur Pancake Swap et d’autres plateformes. Selon le développeur Quantum Works, QBIT alimentera l’économie du jeu de Project Quantum. La société récompense également les joueurs avec des objets uniques dans le jeu pour avoir investi dans leur crypto. Project Quantum est développé avec Unreal 5 et est un jeu de tir à la première personne en monde ouvert. Le jeu devrait comporter à la fois des combats joueur contre joueur, ainsi que des combats joueur contre ennemi. L’équipe derrière le jeu comprend plusieurs personnes ayant une expérience dans l’industrie. Cela inclut le réalisateur Magnus Stone et ses précédents travaux chez SEGA et 4J Studios. Jason Tennet est également réalisateur du jeu et a travaillé sur Crackdown 3 et Halo : Master Chief Collection. Shaddy Safadi est le directeur artistique consultant de Project Quantum et ses travaux précédents incluent divers jeux Uncharted, Bioshock Infinite et The Last of Us 1&2. Jamie Magnus est le principal constructeur mondial du jeu et a été le directeur principal des deux dernières séries de Doctor Who. Les investisseurs potentiels doivent noter que Project Quantum n’est pas près de sortir et que le développeur n’a pas de fenêtre de sortie.

L’action QBIT était en hausse de 20,5% sur une période de 24 heures mercredi après-midi.

