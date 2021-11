Project Relate pour améliorer l’Assistant Google, la synthèse vocale pour les personnes handicapées

Pour les personnes handicapées physiques, un assistant vocal peut être beaucoup plus accessible au quotidien que de taper sur un petit écran de smartphone. Mais pour ceux qui souffrent de troubles de la parole, tels que la SLA, la paralysie cérébrale, la maladie de Parkinson ou les lésions cérébrales post-AVC, la reconnaissance vocale Google n’est pas correctement équipée pour comprendre leurs tics verbaux.

L’initiative Project Relate de Google pourrait changer cela. Il s’agit « d’une nouvelle application Android qui vise à aider les personnes ayant des troubles de la parole à communiquer plus facilement avec les autres et à interagir avec l’Assistant Google ».

Actuellement en version bêta dans les pays anglophones, Project Relate a trois fonctions. Le premier est de Ecoutez à la parole et le transcrire en texte, afin que vous puissiez le copier-coller dans des applications de messagerie ou montrer la transcription aux personnes. La seconde est de Répéter vos paroles vocalement sur un ton plus clair afin que les autres puissent mieux vous comprendre en public. Et le troisième est de transmettre vos mots à Assistant Google afin qu’il puisse mieux comprendre vos commandes.

La communication est un « besoin humain fondamental » et un « droit humain fondamental », explique Aubrie Lee, une responsable de la marque Google qui a nommé le projet. Elle espère que la technologie pourra combler le fossé entre elle et les autres qui émerge lorsqu’ils ne peuvent pas la comprendre immédiatement en raison de son handicap.

Si vous souhaitez essayer l’application vous-même ou si vous connaissez quelqu’un qui peut en bénéficier, Google recherche des volontaires ayant des troubles de la parole qui vivent aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie ou en Nouvelle-Zélande et possèdent un téléphone Android fonctionnant sous Android 8 ou version ultérieure.

Les volontaires seront invités à enregistrer 500 phrases pour aider à former l’algorithme de Google à l’aide d’une application bêta, après quoi ils pourront essayer d’utiliser les fonctions de l’application par eux-mêmes.

Nous avons déjà vu avec Google Tensor comment un téléphone Pixel peut traduire la parole en texte presque immédiatement pour envoyer des SMS, ou permettre une conversation multilingue avec une excellente précision. Idéalement, Project Translate utilisera les mêmes outils de stimulation de l’IA pour accélérer la communication des personnes handicapées sur Pixels.

Bien sûr, la version finale de l’application Project Relate devrait être disponible sur tous les téléphones Android (et, espérons-le, sur les iPhones), pas seulement sur les pixels avec du matériel Tensor ; mais en théorie, les Pixels les plus récents resteront les plus rapides pour comprendre et transcrire la parole.

