Project Starline est l’expérience de Google dans la création d’hologrammes 3D de type holodeck

Le projet Starline a été brièvement présenté aujourd’hui à Google I / O 2021.Cette expérience se concentre sur la création de modèles humains photoréalistes 3D pour la vidéoconférence.La technologie peut être utilisée pour donner l’impression que les utilisateurs discutent avec quelqu’un d’autre comme s’ils étaient réellement dans le même chambre.

L’humanité s’est peut-être rapprochée de l’expérience du holodeck de Star Trek: The Next Generation. Lors de la keynote de Google I / O 2021, nous avons vu notre premier aperçu du projet Starline. La nouvelle technologie est conçue pour vous faire croire que vous discutez avec quelqu’un d’autre à quelques mètres, même si cette autre personne se trouve à des milliers de kilomètres.

Comme le montre la vidéo ci-dessus, Project Starline permet à une personne de s’asseoir devant une vitre. Il ou elle voit alors une personne dans ce verre. Cependant, au lieu d’une vidéo 2D, la personne dans le verre en full 3D, et de manière photoréaliste. Les gens ont pu vivre cette expérience en discutant entre la Californie et New York. Selon le blog de Google, cette technologie combine de nouvelles fonctionnalités en matière de «vision par ordinateur, d’apprentissage automatique, d’audio spatial et de compression en temps réel». Plus important encore, Project Starline utilise un tout nouveau système d’affichage qui permet aux images 3D de donner de la profondeur et du volume à l’œil nu, sans lunettes spéciales.

Wired a publié un article contenant plus d’informations sur cette expérience. Project Starline utilise des cabines sur mesure dotées de plus d’une douzaine de capteurs de profondeur et de caméras pour aider à créer les modèles 3D d’humains. Il y a également quelques effets spéciaux supplémentaires ajoutés, tels que la modification de l’éclairage et des ombres. Le modèle 3D est transmis via l’infrastructure WebRTC standard.

L’article de Wired a déclaré que l’illusion d’image photoréaliste disparaît si vous vous déplacez de quelques centimètres vers la droite ou la gauche. De plus, des artefacts aléatoires sont apparus pendant que le journaliste utilisait la démo. Cependant, gardez à l’esprit que ce projet est encore très tôt. Google souhaite réduire le matériel à un niveau plus gérable pour les versions futures. La société mène déjà des essais très préliminaires auprès de certaines entreprises et clients des médias. Il prévoit d’ouvrir le projet à encore plus d’utilisateurs d’entreprise plus tard en 2021.

La vidéo de démonstration aide vraiment à vendre Project Starline comme un futur moyen de gérer la vidéoconférence, mais la question est de savoir combien de temps cela prendra-t-il pour le faire fonctionner pour le grand public ou l’utilisateur professionnel? Pour l’instant, votre estimation est aussi bonne que la nôtre, mais nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que nous en apprendrons plus.