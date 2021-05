Project Veritas dit que les documents Facebook FUITES révèlent une nouvelle censure COVID ⋆ .

Project Veritas vient peut-être d’exposer Facebook – encore une fois. Cette fois, le fondateur du projet Veritas, James O’Keefe, a affirmé que les documents Facebook détaillaient un test d’algorithme ciblant les utilisateurs préoccupés par les vaccinations COVID-19.

Project Veritas aurait reçu des documents détaillant un test bêta d’algorithme pour «Vaccine Hesitancy Comment Demotion», divulgué par deux initiés de Facebook. «Même si les faits sont vrais… vos commentaires seront ciblés et rétrogradés», a déclaré O’Keefe dans l’émission Hannity de Fox News. Il a ajouté que le test d’algorithme classait les commentaires en plusieurs niveaux en fonction de la mise en garde contre les vaccinations COVID-19. «Le niveau un est des remarques alarmistes et critiques sur le COVID et le vaccin, et le niveau deux est ce qu’on appelle le découragement indirect des vaccins», a expliqué O’Keefe. L’objectif déclaré de l’algorithme était de “[d]réduire considérablement l’exposition des utilisateurs à l’hésitation à la vaccination (VH) dans les commentaires », selon les documents divulgués.

Le média d’enquête d’O’Keefe a également signalé que les niveaux un et deux appliquaient un langage hautement subjectif pour identifier le contenu. Le premier niveau couvrait «suggérant que les vaccins sont dangereux, inefficaces, sacrilèges ou non pertinents, en termes exagérés, conspirateurs ou sensationnels». Niveau deux inclus:

«Promouvoir les refus de vaccins et les alternatives: décourager implicitement la vaccination… [and]

“Histoires choquantes: Événements ou faits potentiellement ou réellement vrais»Qui décrivent« des événements indésirables graves en termes hyperboliques »ou« sans contexte », [emphasis added].

Le projet Veritas a ensuite publié plus d’informations sur les documents divulgués, affirmant que Facebook disposait également d’un troisième et d’un quatrième niveau pour classer «l’hésitation à la vaccination». Le troisième niveau incluait prétendument «Objections et scepticisme» qui couvrait les objections «fondées sur la religion» et «fondées sur la liberté». Ces commentaires étaient “filtre[ed] de l’aperçu », tandis que le niveau quatre incluait un contenu neutre qui n’a reçu« aucune action », a rapporté Project Veritas.

L’une des sources anonymes d’O’Keefe, un prétendu «technicien de centre de données» chez Facebook, a affirmé que l’ampleur de la suppression varierait probablement au cas par cas. Le document mentionnait la réduction du nombre de mentions J’aime qu’un «commentaire hésitant au vaccin» pouvait recevoir.

Project Veritas a demandé à Facebook de commenter les tests. La société aurait répondu: “Nous avons annoncé cette politique de manière proactive sur le blog de notre société et avons également mis à jour notre centre d’aide avec ces informations.” Facebook a ouvertement promis de réduire la diffusion de la «désinformation» médicale perçue sur son blog, sa salle de presse et son centre d’aide. Sur Hannity, O’Keefe a déclaré qu’à l’époque, “[Facebook hadn’t] encore rendu public la plupart de ces documents. » La plate-forme n’a pas répondu à la demande de confirmation du rapport et des déclarations d’O’Keefe par MRC Free Speech America.

