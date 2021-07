Project Zero : Maiden Of Black Water va hanter Switch à Halloween

De retour à l’E3, il a été confirmé que Fatal Frame: Maiden of Black Water se dirige vers Switch (avec diverses autres plates-formes); maintenant Koei Tecmo Europe a confirmé son lancement dans la région le 28 octobre, également sous le nom localisé de Projet Zéro : Maiden of Black Water.

La bande-annonce de présentation (ci-dessus) donne un aperçu détaillé de la version Switch en développement. Outre les améliorations graphiques, le pitch principal est un mode photo qui vous permet de créer des images basées sur des fantômes et des lieux rencontrés dans l’histoire.

Il y aura également diverses nouvelles tenues cosmétiques, certaines en tant que DLC qui seront incluses dans une version Digital Deluxe, et quelques-unes en tant que bonus de précommande / achat anticipé. Cependant, les tenues Zero Suit Samus et Zelda de l’original Wii U ne sont pas incluses dans le jeu.

La franchise Project Zero célèbre son 20e anniversaire cette année, avec le lancement du jeu original au Japon en 2001. Pour célébrer son 20e anniversaire, KOEI TECMO Europe a dévoilé une édition spéciale Digital Deluxe pour PROJET ZERO : MAIDEN OF BLACK WATER qui est livré avec une copie du jeu, un artbook numérique et six costumes inspirés des personnages précédents de la série. Ces costumes d’anniversaire comprennent; les tenues Mio Amakura et Rei Kurosawa pour Yuri, les tenues Mayu Amakura et deux tenues Miku Hinasaki pour Miu, et la tenue Kei Amakura pour Ren.

KOEI TECMO Europe a également révélé que ceux qui pré-commandent PROJET ZERO : MAIDEN OF BLACK WATER, ou acheter le jeu dans les deux premières semaines suivant le lancement, aura droit à un costume spécial Ryza – inspiré de celui présenté dans le premier titre Atelier Ryza – permettant aux personnages principaux d’enfiler la tenue et le chapeau du célèbre alchimiste.

Nous garderons un œil sur les détails de la sortie en Amérique du Nord; voici en espérant qu’ils seront les mêmes.

Envisagez-vous de ramasser cela pendant la saison effrayante? Faites le nous savoir dans les commentaires.