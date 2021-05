Projecteur portable sans fil intelligent BenQ GS2 : pimentez le temps passé en famille avec ce projecteur

À l’aide du Wi-Fi, de l’HDMI, de l’USB-C ou de son lecteur multimédia intégré, le GS2 diffuse et lit instantanément du contenu visuel Full HD, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur.

Comme les consommateurs passent plus de temps à l’intérieur de leur maison, ils sont à la recherche d’appareils qui peuvent améliorer et mettre à niveau leur infrastructure de divertissement à domicile. Un projecteur peut être un partenaire idéal pour répondre aux divers besoins du consommateur, que ce soit pour le divertissement, le travail ou l’apprentissage. S’il est sans fil et portable, c’est encore mieux en raison de la flexibilité qu’il offre car il peut être utilisé n’importe où dans la maison. Sentant une opportunité de marché, BenQ a lancé son projecteur portable sans fil intelligent GS2 qui est disponible sur Amazon au meilleur prix d’achat de Rs 59 990.

Compact et léger, le GS2 s’installe n’importe où sans aucun problème de connectivité. Le projecteur est résistant aux éclaboussures avec la certification IPX2, résistant aux chutes et fonctionne avec pratiquement n’importe quel appareil source sans fil ou filaire. Il est équipé d’un contenu en streaming auquel vous pouvez accéder avec l’application Smart Control qui vous permet d’accéder rapidement et facilement au projecteur avec votre propre mobile sans quitter le canapé. GS2 offre une qualité d’image haute définition longue durée avec des couleurs précises et une clarté d’une netteté remarquable, associée à une source lumineuse LED à semi-conducteurs sans entretien de 20 000 heures.

À l’aide du Wi-Fi, de l’HDMI, de l’USB-C ou de son lecteur multimédia intégré, le GS2 diffuse et lit instantanément du contenu visuel Full HD, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur. Il sert également de haut-parleur Bluetooth puissant et est livré avec le marché des applications Aptoide TV pour un potentiel de streaming illimité. Il est doté d’une mise au point automatique, d’un trapèze vertical automatique et d’une charnière réglable pour un fonctionnement facile et instantané dans n’importe quel réglage.

Le projecteur est conçu pour la sécurité et le confort des familles et des enfants, en utilisant une lumière LED réfléchie richement colorée et vibrante et la technologie de luminosité automatique à détection ambiante LumiExpert exclusive à BenQ pour optimiser l’expérience de visionnement tout en préservant le confort du spectateur et la santé visuelle. Le GS2 comprend même un capteur de proximité des yeux pour masquer temporairement le projecteur afin d’éviter de briller dans les yeux des enfants.

Prix ​​public estimé : Rs 59 990

