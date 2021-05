Projecteur Portronics BEEM 200 Plus: apportez une expérience cinématographique à votre canapé

Mettez facilement en miroir votre écran Andriod / iOS sur le grand écran.

Le verrouillage prolongé lié à la pandémie dans la région de la capitale nationale (RCN) et ailleurs a incité les gens à passer beaucoup de temps chez eux, leur permettant plus que jamais de regarder des films, des émissions et des séries sur diverses plateformes OTT. Beaucoup d’entre nous ont ressenti le besoin d’un projecteur pour installer leur propre cinéma à la maison. Homegrown Portronics a une solution à cela; il a lancé un nouveau projecteur LED Wi-Fi, appelé BEEM 200 Plus. Au prix de Rs 19 999, ce projecteur LED Wi-Fi est livré avec plusieurs options de connectivité, avec un port VGA intégré, un port USB, HDMI, un emplacement pour carte SD. Il permet également la mise en miroir des appareils, à partir d’appareils Android et iOS directement vers le projecteur.

Le projecteur BEEM 200 Plus promet une qualité vidéo lumineuse, éclatante et HD avec des haut-parleurs intégrés de 4 W pour un son fantastique et une expérience de cinéma. Son écran extra-large garantit une expérience visuelle de qualité supérieure. Le projecteur est compatible avec les ordinateurs portables, PC, téléphones portables, tablettes, Xbox, PS3 / PS4 ou câbles USB. Plus important encore, il dispose d’une fonction Wi-Fi qui offre une excellente expérience de streaming sans fil sur les plates-formes OTT, YouTube, etc.

Un aperçu de certaines des fonctionnalités clés:

Lumen supplémentaire: Équipé de 200 lumens, le projecteur LED BEEM 200 plus offre un lumen supplémentaire, une luminosité d’image et une bonne clarté. Les haut-parleurs intégrés offrent également un son supérieur pour jouer pendant de longues heures.

Plusieurs options de connectivité: choisissez parmi différentes sources audio, telles que le port VGA, le HDMI, la fente pour carte SD, le port USB, etc., pour afficher votre contenu préféré sur un grand écran. Il est idéal pour les conférences, les expériences home cinéma et bien plus encore.

Mettez en miroir vos appareils: mettez facilement en miroir votre écran Andriod / iOS sur le grand écran. Partagez directement l’écran de votre téléphone via les options Cast ou la mise en miroir USB. Il dispose d’un écran extra-large et offre une résolution Full HD pour une qualité d’image ultra-vive.

Durée de vie de l’ampoule longue durée: organisez des conférences, regardez des films ou même visualisez des galeries de photos à l’infini. Avec jusqu’à 30000 heures de durée de vie de l’ampoule LED, le BEEM 200 Plus permet plusieurs heures d’une expérience visuelle solide.

Prix ​​public estimé: Rs 19,999

