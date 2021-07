Projection de l’alignement du Seattle Kraken

Le repêchage d’expansion de la LNH approche à grands pas, alors que le Seattle Kraken est sur le point de prendre sa place en tant que 32e équipe de la ligue. Les listes de protection pour les 30 équipes – moins Vegas – ont été soumises à l’approche de l’une des plus grandes soirées de l’intersaison de la LNH mercredi.

Il ne reste que peu de temps avant que Seattle ne fasse ses choix, il est tout à fait normal que nous aussi, ici, à For The Win, nous nous mêlions au jeu de simulation de repêchage que tout le monde semble avoir. Grâce à l’incroyable simulateur de projet d’extension de CapFriendly sur leur site Web, nous avons pu créer notre propre liste de Kraken qui correspond aux exigences avec lesquelles ils travailleront.

Voici une ventilation des règles que Seattle doit suivre pour le repêchage d’expansion de mercredi.

Un joueur de chacune des 30 équipes doit être choisi. Le Kraken doit recruter un minimum de 14 attaquants, neuf défenseurs et trois gardiens de but. Il doit y avoir au moins 20 joueurs sous contrat pour la saison 2021-22. Seattle doit rester entre 60 et 100 % du plafond salarial, avec un minimum de 48,9 millions de dollars et un maximum de 81,5 millions de dollars.

Quant à la façon dont j’ai rédigé l’alignement du Kraken, j’ai cherché à constituer une équipe concurrente tout en donnant à Seattle la flexibilité du plafond que le directeur général Ron Francis a déclaré être la clé pour cette équipe. Bien que j’ai laissé un peu d’espace pour que Seattle puisse travailler, je n’ai pas pleinement pris en considération que Seattle doit re-signer ses agents libres sans restriction et avec restriction, car je ne suis pas un lecteur d’esprit. Je n’ai pas non plus essayé de prédire quels joueurs, le cas échéant, que Seattle choisirait puis se tourneraient immédiatement vers une autre équipe, ni aucun échange que Seattle effectuerait pour acquérir ces joueurs.

Au final, j’ai terminé avec 16 attaquants, 11 défenseurs et trois gardiens. J’ai également atteint la barre des 20 joueurs pour les contrats 2021-22 avec un plafond initial de 71,2 millions de dollars, laissant un peu plus de 10 millions de dollars à Seattle pour signer leurs UFA et RFA ou effectuer des transactions.

Voici à quoi ressemble mon brouillon fictif, avec des explications sur certains des principaux ajouts ou omissions en cours de route !

Avec un plafond de 6,75 millions de dollars pour la saison 2021-22, Giordano est un contrat costaud à assumer à 37 ans. Pourtant, le défenseur des Flames frappe toutes les bonnes marques si vous êtes une nouvelle franchise comme Seattle. Giordano a encore de l’essence dans le réservoir si sa saison précédente a quelque chose à se passer, et il remplit le rôle d’un vétéran expérimenté dans une salle pleine de jeunes joueurs.

Non seulement cela, le Kraken pourrait très bien expédier Giordano et son accord expirant à un concurrent à la date limite des échanges s’ils manquaient de choix au repêchage la saison prochaine. Au total, un mouvement évident pour Seattle ici.

J’ai été très tenté par Gabriel Landeskog ici, mais le joueur de 28 ans est un joueur autonome sans restriction et demande entre 9 et 10 millions de dollars par an sur le marché libre. Au lieu de cela, je pense que Compher et son plafond beaucoup plus petit de 3,5 millions de dollars jusqu’à la saison 2023-24 correspondent davantage à ce que Seattle veut construire.

Compher a connu une mauvaise saison l’an dernier, mais s’il lui accordait plus de 14 minutes par nuit, il pourrait obtenir une deuxième chance avec le Kraken en tant que joueur intermédiaire.

Le Kraken prend un risque ici avec un gardien de but qui n’a disputé que 38 matchs au cours de sa courte carrière dans la LNH, mais Seattle serait déjà proche d’un contrat de trois ans et 10,5 millions de dollars avec lui. Driedger a le plus de sens en tant que choix de Floride et s’il continue à bien performer, il s’intégrerait parfaitement en tant que pierre angulaire des gardiens de but pour cette jeune franchise.

Le deuxième gardien de but que Seattle prendra, je pense, est Kahkonen, qui a eu une courte carrière dans la LNH, mais a tout de même montré des éclairs de brillance même dans une année creuse. Bien qu’il s’agisse d’une denrée inconnue, l’avantage potentiel de Kahkonen est réduit à néant par son plafond salarial de 725 000 $ sur un contrat qui expire l’année prochaine. Aucun mal à affronter un gars qui pourrait devenir votre gardien de but du futur.

Je voulais désespérément choisir Carey Price ici pour la pure folie de tout cela, mais je ne peux tout simplement pas faire en sorte que sa casquette fonctionne, et je ne pense pas que Seattle ira de l’avant avec ses problèmes de blessures. Au lieu de cela, je me suis dégonflé et j’ai attrapé Kulak, qui a encore un an avec un plafond de 1,85 million de dollars. Le défenseur de 27 ans est utilisable, a un contrat digeste et pourrait même être déplacé à la date limite des transactions pour un choix au repêchage de mi-ronde.

Les Predators protégeant cinq défenseurs signifient que Ryan Johansen et Matt Duchene sont disponibles pour le repêchage, mais je suis allé avec Jarnkrok ici pour donner au Kraken plus de flexibilité sur le plafond salarial. Jarnkrok a en fait été plus productif que Johansen la saison dernière (13 buts contre sept, avec un seul match d’écart), présente moins de risques de blessures que Duchene, et son contrat de 2 millions de dollars pour une seule année de plus est beaucoup plus facile à avaler.

La seule façon pour moi de voir Seattle aller avec Johansen ou Duchene est s’ils sont échangés au Kraken avec un salaire de maintien de Nashville, donc pour l’instant je reste avec Jarnkrok ici.

À 7 millions de dollars pour les deux prochaines saisons, van Riemsdyk est le plus gros contrat que j’ai conclu avec Seattle dans le cadre du repêchage d’expansion. Van Riemsdyk a connu une résurgence la saison dernière avec les Flyers et était en bonne voie pour une année de 62 points si la LNH avait joué un calendrier complet de 82 matchs.

Bien qu’il soit surtout connu comme une présence en avantage numérique (l’année dernière, van Riemsdyk a marqué 10 buts en avantage numérique par rapport à sept buts à force égale), il a récolté 24 passes à force égale la saison dernière et a joué un peu plus un rôle de meneur de jeu sur les Flyers que jamais avant que. Je ne vois pas Seattle mordre le gros contrat de Jakub Voracek ou l’incertitude de la carrière de Shayne Gostisbehere, donc van Riemsdyk est probablement le jeu ici pour le Kraken.

Comme tant d’autres grands noms de cette liste, le nom de Vladimir Tarasenko était très tentant ici. Et pourtant, je pense que Seattle laissera tomber le buteur électrique qui a eu trop de problèmes de blessures récents et se contentera plutôt d’un défenseur plus axé sur la défense à Dunn.

Dunn est le genre de défenseur avec qui vous pouvez construire pour l’avenir et c’est probablement quelqu’un qu’une équipe comme Seattle appréciera grandement, surtout à 24 ans.

Après avoir remporté deux coupes Stanley consécutives avec le Lightning, Gourde se sent comme l’option la plus séduisante ici pour Seattle. Gourde est un excellent joueur à double sens, tue les pénalités et peut afficher des chiffres offensifs meilleurs que la moyenne.

Bien que son contrat dure plus longtemps que vous ne le souhaiteriez – avec quatre ans de plus à 5,167 millions de dollars par an – Gourde apporte le plus à la table d’une équipe de Lightning empilée.

À moins que les Maple Leafs n’aient conclu un accord avec le Kraken pour garder McCann à Toronto, je ne comprends pas pourquoi Toronto échangerait pour lui puis le laisserait sans protection dans le repêchage d’expansion. En tant que tel, j’ai choisi McCann ici et non Alexander Kerfoot, qui est plus cher et a un an de plus.

McCann joue un bon jeu dans les deux sens, est plus offensivement trompeur que vous ne le pensez et peut même jouer en avantage numérique tout en étant un gros contributeur en défense. Essentiellement, McCann est un Kerfoot moins cher, plus jeune et légèrement meilleur, c’est pourquoi je pense que le Kraken le nettoie.

Et nous arrivons à notre sélection finale de gardien de but. Tout comme Kahkonen, Vanecek est également un jeune gardien de but avec très peu d’expérience dans la LNH, mais lui aussi pourrait éventuellement devenir un étalon. Vanecek a commencé 13 matchs consécutifs lorsqu’Ilya Samsonov a été inscrit sur la liste des protocoles COVID plus tôt dans l’année pour Washington et n’a pas semblé déplacé, terminant l’année avec un pourcentage d’arrêts de .908 en 37 matchs joués.

Il y a beaucoup à aimer sur le potentiel de Vanecek si vous êtes à Seattle, c’est pourquoi je pense que le Kraken le rédigera au lieu de l’une des autres offres de Washington qui pourraient être meilleures à court terme.

