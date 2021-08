Projection gratuite de John Lennon, le film Imagine de Yoko Ono, Sage Gateshead

Sage Gateshead est ravi d’accueillir les gens dans son site phénoménal Sage One le jeudi 9 septembre 2021 avec un événement gratuit célébrant le 50e anniversaire de celui de John Lennon Imaginez – l’un des albums les plus importants et les plus appréciés du 20e siècle.

50 ans jour pour jour depuis la sortie d’Imagine, Sage Gateshead accueillera une projection unique en son surround du long métrage musical de John Lennon & Yoko Ono, Imagine. Le film conceptuel a été réalisé par John & Yoko pour accompagner leur chanson “Imagine” ainsi que toutes les chansons de l’album Imagine et des sélections de l’album de Yoko Ono, Fly. Il a été amoureusement restauré et remasterisé à partir du négatif original, avec un tout nouveau mix audio Dolby Atmos & Surround Sound 2018, conçu et mixé à partir de zéro à partir des bandes audio multipistes originales par Paul Hicks, triple lauréat d’un Grammy Award et produit par Yoko Ono Lennon .

La projection en son surround sur grand écran du film sera regardée par 600 personnes dans Sage One, avec tous les billets disponibles GRATUITEMENT alors que la salle Gateshead accueille le public pour des expériences partagées en direct.

Des milliers d’autres rejoindront le public, regardant et écoutant à la maison, comme Tim Burgess La soirée d’écoute Twitter de Tim organisera une soirée de visionnage en ligne simultanée, enrichissant l’expérience avec des citations et du multimédia sur Twitter dirigée par Yoko Ono, le domaine John Lennon et de nombreux musiciens, cinéastes et amis impliqués dans la réalisation de l’album et du film – une suite appropriée à la fête organisée pour la collection ultime de John Lennon/Plastic Ono Band lancement du coffret plus tôt cette année.

Yoko Ono Lennon dit : La chanson « Imagine » a été créée avec un immense amour et souci pour les enfants du monde. Les personnes qui ont travaillé sur l’album Imagine et le film étaient Peace People et c’était tellement enrichissant et excitant d’être l’une d’entre elles. J’espère que ça vous plait. N’oubliez pas que chacun de nous a le pouvoir de changer le monde.’

Tim Burgess déclare : « C’est un tel honneur d’être invité par la succession de John Lennon à participer à cette soirée unique d’observation et d’écoute. Sage Gateshead est l’un de mes lieux préférés et c’est génial qu’ils soient impliqués aussi. J’ai hâte de partager l’expérience de regarder ce film emblématique avec tant de gens à travers le monde. »

Wendy Smith de Sage Gateshead a déclaré : « Sage Gateshead est ravi de collaborer avec John Lennon’s Estate pour accueillir tout le monde à une projection gratuite du film révolutionnaire Imagine de John Lennon et Yoko Ono célébrant le 50e anniversaire de l’album.

« Nous sommes ravis que la Twitter Listening Party de Tim soit avec nous pour rassembler les gens en ligne lors d’une soirée de visionnage/d’écoute simultanée organisée par Tim Burgess et dirigée par Yoko Ono, le domaine John Lennon et de nombreux musiciens, cinéastes et amis impliqués dans faire l’album et le film. Alors que nous rouvrons notre bâtiment, nous avons hâte de partager ce film musical inspirant et influent à Sage Gateshead et avec des gens du monde entier. »

Après le film Imagine seront projetés quinze minutes supplémentaires de films en studio rarement vus des sessions d’enregistrement de l’album Imagine, également exclusivement mixés en Surround Sound et Dolby Atmos.

Tous les billets sont gratuits car Sage Gateshead accueille tout le monde au premier programme de spectacles à pleine capacité de la salle depuis mars 2020. Un maximum de 4 billets est disponible par personne. Visitez les lieux site officiel pour plus d’informations.

Écoutez le meilleur de John Lennon sur Apple Music et Spotify.