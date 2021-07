Projection privée de Ted Lasso S2 avec les acteurs, l’équipe, Tim Cook

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a assisté à une projection privée de la saison 2 de Ted Lasso, avant la première de la semaine prochaine sur Apple TV+.

La projection était principalement destinée aux acteurs et à l’équipe de la série à succès, mais certains journalistes et influenceurs ont été invités, et Cook a été vu arriver (vidéo ci-dessous). Il apparaît sur des photos promotionnelles aux côtés de l’acteur principal Jason Sudeikis, ainsi qu’avec les chefs d’Apple TV Zack Van Amburg et Jamie Erlicht…

Apple a partagé les photos et quelques détails de l’événement.

Avant la première saison très attendue de “Ted Lasso”, qui est récemment entrée dans l’histoire en tant que série comique de première année la plus nominée aux Emmy Awards, Apple a célébré aujourd’hui la série à succès bien-aimée avec un événement spécial de première au Pacific Design Center de Los Angeles. Les acteurs et les créateurs de la série primée et nominée 20 fois aux Emmy Awards ont assisté à l’événement, y compris Jason Sudeikis (qui joue le rôle de Ted Lasso; et est également le créateur et producteur exécutif de la série), Hannah Waddingham (stars comme Rebecca ), Brendon Hunt (dans le rôle de Coach Beard ; producteur exécutif de la série), Juno Temple (dans le rôle de Keeley), Jeremy Swift (dans le rôle de Higgins), Brett Goldstein (dans le rôle de Roy Kent ; scénariste de la série), Cristo Fernandez (dans le rôle de Dani Rojas) ), créateur et producteur exécutif Bill Lawrence, et plus encore.

Le premier épisode de la nouvelle saison sera disponible le vendredi 23 juillet, avec des épisodes suivants publiés chaque semaine (veuillez ne pas me lancer sur les services de vidéo à la demande, qui ne semblent pas comprendre la partie « à la demande » …).

La société de Cupertino a également célébré certaines des réalisations de la première saison du spectacle.

Depuis son lancement sur Apple TV+ en août 2020, « Ted Lasso » a été récompensé par des distinctions mondiales qui incluent 20 nominations aux Emmy Awards, ce qui en fait la série humoristique de première année la plus nominée aux Emmy ; un prix Peabody ; le Screen Actors Guild Award pour la performance exceptionnelle d’un acteur masculin dans une série comique ; et un Golden Globe Award dans la catégorie Meilleur acteur de comédie. La série a également triomphé aux Critics Choice Awards 2021, balayant toutes les catégories pour lesquelles elle a été nominée et remportant des victoires pour la meilleure série comique, le meilleur acteur pour Sudeikis et la meilleure actrice dans un second rôle pour Waddingham. En outre, la série a remporté deux Writers Guild Awards pour la meilleure nouvelle série et la meilleure série comique, des nominations de la Producers Guild of America pour la série comique, ainsi que des distinctions de nombreux autres guildes et groupes de critiques. “Ted Lasso” est également la seule série comique récompensée en tant que programme AFI de l’année et est régulièrement apparue sur les listes “Best of 2020” des critiques de télévision.

Nous avons noté hier la dernière distinction.

Ted Lasso d’Apple TV+ a été nominé pour le nouveau programme exceptionnel et également pour la réalisation individuelle dans la comédie, une catégorie dans laquelle Mythic Quest, une autre émission Apple TV+, a également été nominée.

On peut voir Tim Cook arriver à la projection dans un bref clip vidéo tweeté par Variety.

Nous avons signalé hier que tous les participants devaient fournir une preuve de vaccination COVID-19 pour être admis.

