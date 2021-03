Projection vs récupération: les prêteurs pourraient ne pas atteindre l’objectif de récupération de plus de Rs 50k cr au quatrième trimestre

Dans tous ces cas, le comité des créanciers (CdC) a déjà approuvé les plans de résolution, mais un dernier signe de tête est attendu de la part des tribunaux.

Par Ankur Mishra,

Les prêteurs peuvent manquer leur objectif de recouvrement de plus de Rs 50 000 crore au cours du trimestre de mars (Q4FY21) en raison du retard dans l’approbation des plans de résolution par les tribunaux de faillite. Ces cas incluent Dewan Housing Finance Corporation (DHFL), Jet Airways, Reliance Communications et Videocon, entre autres.

Dans tous ces cas, le comité des créanciers (CdC) a déjà approuvé les plans de résolution, mais un dernier signe de tête est attendu de la part des tribunaux. Une fois approuvés par le tribunal, les prêteurs recevront Rs 34 250 crore en DHFL, Rs 23 000 crore par Reliance Communications et Rs 3 000 crore par résolution Videocon, entre autres. De nombreux prêteurs avaient annoncé leur projection de reprise au T4FY21 lors de la présentation des résultats tenue au trimestre de décembre.

Par exemple, l’Union Bank of India avait prévu de récupérer environ 3 000 crores de roupies grâce à la résolution DHFL et Bhushan Power and Steel (BPSL). Bien que les prêteurs aient pu récupérer 19 350 crores de Rs de la résolution du BPSL, la résolution de la DHFL est toujours en attente d’un signe de tête du National Company Law Tribunal (NCLT).

Un rapport d’Icra avait précédemment estimé que les créanciers financiers pourraient ne réaliser que 60000 à 65000 crore Rs en 2020-2021 (FY21) du Code de l’insolvabilité et de la faillite (IBC), contre environ 1 crore de Rs 1 lakh en FY20. Avec la levée du moratoire sur les nouvelles procédures d’insolvabilité sous le code IBC, les experts anticipent une avalanche d’entreprises en difficulté et de projets immobiliers dans les mois à venir.

Le retrait de l’assouplissement par le gouvernement signifierait que les créanciers et les prêteurs aborderaient les cours et les tribunaux dans leur plein potentiel pour se remettre de la dépression monétaire de l’année dernière, a déclaré Sonam Chandwani, associé directeur de KS Legal & Associates.

De même, Misha, associé chez Shardul Amarchand Mangaldas, a déclaré: «L’arriéré d’affaires augmentera à moins que des mesures proactives ne soient prises par le barreau et le banc d’une manière cohérente pour utiliser efficacement les systèmes d’audiences virtuels / hybrides qui prévalent actuellement pour traiter rapidement la suspension. »

Ashish Pyasi, partenaire associé, Dhir and Dhir Associates, a déclaré: «Afin d’accélérer le processus spécialement après l’approbation du CdC, augmenter la force du banc aidera à accélérer l’audition des demandes d’approbation des plans de résolution.» En outre, la préférence pour ces applications accélérera davantage le processus, a-t-il ajouté.

Auparavant, le rapport sur la stabilité financière publié par la Reserve Bank of India (RBI) a également souligné que le délai moyen de résolution était bien supérieur à la limite extérieure prescrite par le Code de l’insolvabilité et de la faillite (IBC).

Le processus de résolution de l’insolvabilité des entreprises (CIRP) prenait en moyenne 433 jours en septembre 2020, contre une période maximale de 330 jours prescrite dans le CIB.

