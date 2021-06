Projections de l’outil Boom Bust pour les files DraftKings + FanDuel aujourd’hui 6/3 ⋆ 10z viral

L’ardoise NBA Fantasy de ce soir comporte beaucoup d’incertitudes. Il ne s’agit que d’une liste de deux matchs et Anthony Davis est discutable à jouer. Cela ne permet pas de savoir qui sont les pièces des Lakers ce soir sur FanDuel et DraftKings. La bonne nouvelle est que les projections de l’outil Awesemo NBA DFS Boom vs. Bust sont toujours mises à jour lorsque des nouvelles sont publiées et qu’elles mettront en évidence les meilleurs jeux lorsqu’il s’agit d’une mise à jour de statut sur Davis.

Projections DraftKings + FanDuel Boom/Bust | 3 juin

Choix de NBA Fantasy : DraftKings + Candidats FanDuel Boom

Nikola Jokic contre Trail Blazers : 10 700 $ DraftKings / 10 800 $ FanDuel

43,5% DraftKings Boom / 32,5% FanDuel Boom

Enfin, Jokic a joué d’énormes minutes lors de la victoire des Nuggets dans le cinquième match contre les Trail Blazers. Alors que les minutes ont été gonflées par les heures supplémentaires, il a quand même joué sa plus grosse charge de travail de la série en régulation. Il a joué un peu plus de 36 minutes en temps réglementaire, ce qui est une attente raisonnable pour ce soir. Denver est un outsider mais peut remporter la série avec une victoire, il est donc logique que le probable MVP de la ligue joue de longues minutes pour donner aux Nuggets une chance de passer au tour suivant. Jokic a la projection de boom la plus élevée sur FanDuel et DraftKings pour l’ardoise d’aujourd’hui.

Chris Paul contre Lakers : 6 500 $ DraftKings / 7 500 $ FanDuel

19,9% DraftKings Boom/8,2% FanDuel Boom

Paul a enfin l’air en bonne santé. Après une blessure à l’épaule plus tôt dans la série, il semblait que cela pourrait faire dérailler sa saison, il avait l’air beaucoup mieux lors des deux derniers matchs. Paul a quitté le match 5 plus tôt, mais cela était probablement davantage dû au score du match. Phoenix a gagné par 30 et il n’était pas nécessaire d’avoir les partants sur le terrain en fin de match. Au cours des deux derniers matchs, Paul a totalisé 15 passes décisives et seulement deux revirements, ce qui indique assez clairement que son épaule est en bonne santé. Lors des matchs précédents, Paul avait eu du mal à tirer et à manipuler le ballon en raison de sa blessure.

Choix de NBA Fantasy: DraftKings + Candidats FanDuel Bust

Facundo Campazzo contre Trail Blazers : 6 100 $ DraftKings / 5 300 $ FanDuel

90,1% Buste DraftKings / 77,2% Buste FanDuel

Même si le dernier match entre les Blazers et les Nuggets s’est déroulé en double prolongation, Campazzo n’a pas vu une tonne de temps de jeu. Il a fini par enregistrer 21 minutes alors que Denver accordait la priorité à des minutes pour Rivières Austin et Monte Morris tout au long du match. Puisque Morris a facilement dominé Campazzo, il y a une chance que Morris puisse commencer ce soir. À tout le moins, le temps de jeu de Campazzo est beaucoup moins sûr qu’il ne l’était plus tôt dans la série et son salaire a augmenté.

