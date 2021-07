Projet BharatNet : le département des télécommunications lance un appel d’offres pour inviter des acteurs privés

in

Le cabinet de l’Union avait approuvé plus tôt cette semaine une stratégie de mise en œuvre révisée pour le projet BharatNet en optant pour le mode PPP dans 16 États pour couvrir environ 3 60 000 villages pour un coût total de 29 430 crores de roupies.

Le département des télécommunications (DoT) va bientôt publier un appel d’offres (RFP) ou un appel d’offres invitant des acteurs privés à participer au projet BharatNet sous le modèle de partenariat public-privé (PPP). La Commission des communications numériques (DCC), qui est un groupe interministériel et l’organe décisionnel le plus élevé du DoT, devrait discuter de la proposition de RFP et de l’accord de concessionnaire le 5 juillet. Le DoT vise à connecter 3,6 villages lakh dans 16 États sous Mode PPP en 18 mois.

Selon les responsables, tous les 6 villages lakh du pays seront connectés à la fibre optique d’ici août 2023. Le Cabinet de l’Union avait approuvé plus tôt cette semaine une stratégie de mise en œuvre révisée pour le projet BharatNet en optant pour le mode PPP dans 16 États pour couvrir environ 3 ,60 000 villages pour un coût total de Rs 29,430 crore. Sur ce montant, le gouvernement fournira 19 041 crores de roupies à titre de financement de l’écart de viabilité.

Jusqu’à présent, environ 1,56 lakh des 2,5 lakh panchayats du village ont été connectés à la fibre haut débit. Comme indiqué précédemment par FE, avec cette allocation supplémentaire de Rs 19 041 crore pour le projet BharatNet, la dépense totale pour ce projet est passée à Rs 61 109 crore, qui comprend le montant déjà approuvé de Rs 42 068 crore en 2017. Cependant, cela ne met pas à rude épreuve le les finances du gouvernement de quelque manière que ce soit, car les fonds pour BharatNet sont fournis par le fonds d’obligation de service universel où environ Rs 55 000 crore sont inutilisés. Les opérateurs de télécommunications contribuent 5% de leurs revenus bruts ajustés au fonds USO.

Les États couverts par le plan révisé sont le Kerala, le Karnataka, le Rajasthan, l’Himachal Pradesh, le Pendjab, l’Haryana, l’Uttar Pradesh, le Madhya Pradesh, le Bengale occidental, l’Assam, le Meghalaya, le Manipur, le Mizoram, le Tripura, le Nagaland et l’Arunachal Pradesh.

Le DoT travaille également sur divers modèles de partage des revenus qui peuvent être utilisés en partenariat avec des acteurs privés. Il y a quelques années, Niti Aayog avait recommandé que le modèle PPP soit adopté pour BharatNet, et depuis lors, l’Aayog travaille avec le DoT pour finaliser une stratégie.

En 2016, la Telecom Regulatory Authority of India (Trai) avait également recommandé un modèle PPP pour le projet. Mais les recommandations n’ont pas été reprises par le DoT. Le projet a été initialement conçu en octobre 2011 par le gouvernement de l’UPA, dans le but de fournir une vitesse de 100 mégabits par seconde (mbps) à 2,5 lakh gramme panchayats via la fibre optique.

Après l’arrivée au pouvoir du gouvernement NDA, il a mis en place un comité pour réexaminer le projet et suggérer des moyens de l’accélérer.

En juillet 2017, le gouvernement a approuvé une stratégie révisée pour la mise en œuvre du projet en trois étapes. Dans la phase 1, seules trois PSU – BSNL, Railtel et PGCIL – devaient connecter un lakh gramme panchayats. Dans la phase 2, les panchayats de 1,5 lakh gramme restants devaient être connectés d’ici mars 2019. Les délais ont été dépassés.

