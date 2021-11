Projet Central Vista : des jonques de la Cour suprême contestent le changement d’affectation des terres de la parcelle

Un banc dirigé par le juge AM Khanwilkar a déclaré que des explications suffisantes avaient été fournies par les autorités concernées pour justifier le changement d’affectation des terres de la parcelle.

La Cour suprême a rejeté mardi un plaidoyer contestant le changement d’affectation des terres d’un terrain où la nouvelle résidence officielle du vice-président sera érigée dans le cadre de l’ambitieux projet Central Vista à Lutyens à Delhi. Le tribunal de première instance a déclaré que c’était une question de politique et que le tribunal ne pouvait pas intervenir à moins qu’une mauvaise foi ne soit démontrée dans la décision.

« À la lumière de la contestation, un affidavit détaillé a été déposé. Le pétitionnaire n’affirme pas que les autorités n’ont pas le pouvoir d’introduire un tel changement. C’est l’argument du pétitionnaire selon lequel, étant donné qu’il s’agissait dans le passé d’une zone de loisirs, il aurait dû être conservé comme cela. Cela ne peut pas être le champ d’application d’un contrôle judiciaire », a déclaré la magistrature.

Un banc dirigé par le juge AM Khanwilkar a déclaré que des explications suffisantes avaient été fournies par les autorités concernées pour justifier le changement d’affectation des terres de la parcelle. « Nous ne trouvons aucune raison d’approfondir l’examen de la question et avons donc mis un terme à toute la controverse en rejetant cette pétition », a déclaré la magistrature, composée également des juges Dinesh Maheshwari et CT Ravikumar.

La rénovation de Central Vista, annoncée en septembre 2019, envisage un nouveau bâtiment du Parlement triangulaire, d’une capacité de 900 à 1 200 députés, qui doit être construit d’ici août 2022, date à laquelle le pays célébrera son 75e anniversaire de l’indépendance.

Le secrétariat central commun doit être construit d’ici 2024 dans le cadre du projet qui couvre un tronçon de trois km de Rashtrapati Bhavan à India Gate dans la capitale nationale.

Le tribunal suprême a entendu une requête contestant le changement d’affectation des terres de la parcelle numéro un de zone de loisirs à résidentielle.

Apparaissant pour le pétitionnaire Rajeev Suri, l’avocat Shikhil Suri a déclaré que les changements n’étaient pas dans l’intérêt public. Il a soutenu que six acres d’espace vert sont pris en charge pour la même chose.

Mais le banc a déclaré: «Ils disent que la zone est proposée pour être transformée en zone résidentielle pour le vice-président… c’est une décision politique. En quoi est-ce illégal ? Quels sont les malafides », a demandé le juge Khanwilkar. « En supposant que le terrain ait été utilisé comme zone de loisirs dans le poste, les autorités ne sont-elles pas ouvertes à un changement pour le développement holistique de la zone », a-t-il demandé.

