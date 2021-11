Projet Central Vista : SC rejette le plaidoyer contre le changement d’affectation des terres

« En quoi est-ce illégal ? Que sont les malafides ? », a demandé l’avocat du pétitionnaire Rajeev Suri.

La Cour suprême a rejeté mardi une requête contestant le changement proposé dans l’utilisation des terres – de la gare routière et du parc de quartier pour abriter les nouvelles résidences officielles du vice-président et du Premier ministre – pour l’ambitieux projet Central Vista, affirmant qu’il s’agit de politique et les tribunaux ne peuvent pas intervenir à moins qu’une mauvaise foi ne soit démontrée dans la décision.

Un banc dirigé par le juge AM Khanwilkar s’est demandé si les suggestions des gens ordinaires pouvaient être invitées à l’emplacement de la maison du vice-président, car il était d’accord avec l’affirmation du Centre selon laquelle il s’agit d’une décision politique.

« Ce n’est pas le cas du pétitionnaire que les autorités n’ont pas le pouvoir d’introduire un tel changement. C’est l’argument du pétitionnaire selon lequel, étant donné qu’il s’agissait dans le passé d’une zone de loisirs, il aurait dû être conservé comme cela. Cela ne peut pas faire l’objet d’un contrôle judiciaire », ont déclaré les juges tout en le qualifiant de prérogative de la Delhi Development Authority (DDA) concernée.

« Montrez-nous un jugement qui dit qu’une parcelle autrefois décrite comme une zone de loisirs ne peut pas du tout être modifiée ? C’est une question de politique. Où d’autre peut être la résidence du président, vice-président ? a déclaré le tribunal, ajoutant que « tout peut être critiqué mais la critique doit être constructive.

Il a également refusé d’ordonner aux autorités d’explorer des sites alternatifs afin que les espaces verts puissent être protégés.

Le Centre a déclaré qu’il augmenterait globalement la zone verte, a-t-il noté tout en refusant d’accueillir la pétition.

Le gouvernement a défendu sa notification du 28 octobre 2020 concernant le changement d’affectation des terres en affirmant que la zone en question était utilisée pour les bureaux du gouvernement pendant 90 ans et que la perte de verdure sera compensée. Il a maintenu que le DDA avait adopté une vision holistique et approuvé le changement d’affectation des terres dans le projet Central Vista sans compromettre l’espace vert, le patrimoine bâti, les infrastructures de transport et pour une meilleure utilisation des espaces.

La pétition déposée par l’activiste social Rajeev Suri a remis en question la validité d’une notification émise par le ministère du Logement et des Affaires urbaines, car autoriser un changement dans l’utilisation des terres priverait les résidents de Delhi d’un vaste espace ouvert et vert très prisé dans la région de Central Vista. disponible pour des activités sociales et récréatives.

Alors que la Cour suprême a approuvé en janvier le projet proposé, la rénovation, qui a été annoncée en septembre de l’année dernière, envisage un nouveau bâtiment triangulaire du Parlement, d’une capacité de 900 à 1 200 députés, qui devrait être construit d’ici août 2022, date à laquelle le pays fêtera son 75e jour de l’indépendance. Le gouvernement envisage de conserver le bâtiment du Parlement existant, affirmant qu’il s’agit d’un bien archéologique du pays. La construction devrait être achevée d’ici 2022 pour un coût estimé à environ Rs 1 000 crore.

