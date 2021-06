Projet Central Vista : Shashi Tharoor répond à la remarque de Hardeep Singh Puri affirmant qu’il souhaitait un nouveau bâtiment du Parlement

Hardeep Singh Puri a déclaré que le gouvernement de la NDA faisait ce que Shashi Tharoor souhaitait il y a trois ans et lui a demandé de donner du sens à ses chefs de parti.

Le chef du Congrès et député de Thiruvananthapuram, Shashi Tharoor, a répondu aujourd’hui à la remarque du ministre de l’Union Hardeep Singh Puri concernant le projet Central Vista. Puri avait déclaré que si le Congrès s’oppose maintenant au projet Central Vista, Tharoor a dans le passé souligné la nécessité d’un nouveau bâtiment. Répondant au tweet de Puri du 1er juin, Tharoor a déclaré que le député de Rajya Sabha Swapan Dasgupta, maintenant au BJP, avait exclu la nécessité d’un nouveau bâtiment en disant qu’un “entretien ménager efficace et une mise à niveau imaginative” étaient le besoin de l’heure.

“Un an et demi plus tard, notre collègue Swapan Dasgupta a fait écho à mon argument et a ajouté” Ce qui est nécessaire, c’est un entretien ménager efficace et une mise à niveau imaginative “, pas un nouveau bâtiment”, a déclaré Tharoor dans un tweet.

Il a pris un empannage au BJP en disant que la dernière fois qu’il a vérifié, il n’était pas sous un whip du Congrès. Le président de l’époque, Pranab Mukherjee, avait nommé Swapan Dasgupta au Rajya Sabha en 2016. Dasgupta avait démissionné en mars de cette année après avoir rejoint le BJP pour se présenter aux élections au Bengale. Il a cependant été nommé à nouveau à la chambre haute par le président Ram Nath Kovind.

Puri avait partagé le tweet de Tharoor vieux de trois ans pour contrer l’opposition du parti du Congrès au projet Central Vista.

«Lorsque Shashi Tharoor a visité le Parlement malaisien en 2018, il a apparemment adoré le nouveau bâtiment moderne, y compris les chaises pivotantes et les plaques signalétiques. Il a également déploré à juste titre qu’il ait dû s’asseoir sur des bancs bondés dans un vieux bâtiment et a déclaré que c’était le “temps pour une mise à niveau” », avait déclaré Puri sur Twitter.

Hardeep Singh Puri a déclaré que le gouvernement de la NDA faisait ce que Tharoor souhaitait il y a trois ans et lui a demandé de donner du sens à ses chefs de parti. « 3 ans plus tard, nous faisons exactement ce qu’il désirait. Il doit maintenant donner du sens à ses chefs de parti et leur dire à quel point il est important pour nous d’avoir un nouveau bâtiment avec des sièges spacieux et de grands espaces de bureau. Ou tous les éloges sont-ils réservés au développement en dehors de l’Inde ? » s’est interrogé le ministre de la Ville.

Alors que le Central Vista envisage un nouveau bâtiment du Parlement triangulaire, un secrétariat central commun, de nouvelles résidences pour le premier ministre et le vice-président ainsi que le réaménagement du Rajpath de trois kilomètres de long de Rashtrapati Bhavan à India Gate, les dirigeants du Congrès dont Rahul Gandhi et Priyanka Gandhi avait déclaré à plusieurs reprises que le Premier ministre lui accordait la priorité dans un nouveau foyer au milieu de la pandémie qui fait rage. Le gouvernement NDA vise à doter le pays de son nouveau Parlement d’ici 2022, qui marquera le 75e anniversaire de l’indépendance de l’Inde.

