Projet City of Lakes : DJB prévoit de rajeunir 50 plans d’eau d’ici la fin de l’année

Le projet Delhi Jal Board (DJB) visant à faire revivre les lacs de la ville se rapproche de son objectif de rajeunir environ 50 plans d’eau de la ville d’ici la fin de l’année. Environ 17 plans d’eau sur 50 sont presque terminés.

En parlant de Paschim Vihar, un projet de 10 crores de roupies est en cours pour poser un pipeline de 4 km de long à partir de l’usine de traitement de Keshavpuram pour reconstituer le lac en eau traitée. Parmi les autres projets, la construction d’un drain est également en cours le long du lac Bhalswa pour détourner les eaux usées vers une station d’épuration. Le projet a été approuvé tout récemment. Les travaux sur le lac Roshanara devraient commencer dans les 30 prochains jours. Et des pipelines sont posés sur le lac Tikri Khurd de 50 acres au nord de Delhi à partir de la STP de Narela pour recharger le lac.

Le rajeunissement des lacs de la ville signifie un petit système de traitement de l’eau connecté au plan d’eau, ou des canalisations sont prises à partir d’une usine de traitement des eaux usées (STP) existante près du plan d’eau, afin d’assurer une source pérenne d’eau traitée adaptée à la recharge des eaux souterraines. Selon le DJB, les étangs d’environ 1 à 1,5 acres sont des « plans d’eau » et plus grands que cela sont des lacs. Pour assurer la source d’eau, les lacs sont connectés aux stations d’épuration existantes.

Certains plans d’eau sur la liste attendent des raccordements électriques pour les systèmes de traitement adjacents. Ce système, qui est une station d’épuration « naturelle » dans la plupart des cas, va puiser les eaux usées des zones voisines, les traiter et les injecter dans le plan d’eau. Une STP naturelle est un bassin de sédimentation qui élimine les polluants de l’eau. Des chevrons flottants sont utilisés dans certains cas pour traiter l’eau.

Lancé en 2018, ce projet de «ville des lacs» construit pour augmenter l’approvisionnement en eau en rechargeant les eaux souterraines et en recyclant les eaux usées traitées pour répondre à la demande en eau de la ville de 1 140 millions de gallons (MGD) par jour. L’approvisionnement actuel est de 940 MGD et est suffisamment court pour répondre à la demande en eau de 200 MGD. La mise en place de nouveaux réservoirs de recharge des eaux souterraines et le rajeunissement des lacs existants étaient l’objectif principal du projet.

Le DJB a alloué un montant de Rs 376 crore pour 155 masses d’eau, et environ Rs 200 crore pour 90 autres masses d’eau, ont déclaré des responsables associés au projet.

Les lacs, y compris ceux de Rohini et de Timarpur, ont des allocations séparées d’environ Rs 64 crore chacun et environ Rs 10 crore ont été alloués pour le lac Bhalswa.

Delhi compte plus de 1 000 plans d’eau, mais seulement 600 d’entre eux peuvent être «ravivés» car les autres ont été construits ou transformés en parcs. Sur les 600, environ 255 plans d’eau ont été inclus dans la phase I du projet.

Actuellement, environ 500 MGJ d’eaux usées sont traitées dans 35 des stations d’épuration du DJB dans la ville. Celui-ci devrait avoisiner les 630 MGD d’ici la fin de l’année avec les petites stations d’épuration qui sont installées le long des plans d’eau.

