Projet d’aéroport international de Pune: Covid-19 répond aux besoins de la ville

Cela signifie que les avions transportant des vaccins Covishield seront contraints de prendre des routes détournées avec la cargaison la plus précieuse au monde.

Le fait que Pune ait besoin d’un aéroport international pour marquer son arrivée en tant que destination mondiale est connu depuis longtemps. Ce que la pandémie a fait, grâce au Serum Institute of India qui fabrique des vaccins contre les coronavirus étant situé dans la ville, c’est de souligner ce besoin avec émotion. Malheureusement, un autre changement dans le site de l’aéroport proposé a assombri les perspectives de la ville offrant une connectivité mondiale de sitôt.

Alors que l’Autorité aéroportuaire indienne (AAI) a fait de son mieux en fournissant des infrastructures et des créneaux dédiés pour le transport des vaccins, une interruption est prévue entre le 26 avril et le 9 mai, date à laquelle l’aéroport suspendra les opérations aériennes pour le resurfaçage des pistes et les travaux d’extension. Cela était nécessaire pour permettre à l’aéroport d’exploiter des gros porteurs.

Cela signifie que les avions transportant des vaccins Covishield seront contraints de prendre des routes détournées avec la cargaison la plus précieuse au monde. Le Serum Institute of India a déjà contacté le gouvernement pour modifier la politique de routine des opérations aériennes (AOR) à l’aéroport afin d’assurer un fonctionnement plus fluide des aéronefs non réguliers et des mouvements de personnes et de fret.

C’est grâce à des mises à niveau du type en cours actuellement que l’aéroport a fait face à un trafic croissant ces dernières années – le mouvement des passagers a presque doublé au cours des quatre dernières années pour atteindre 10 millions et le mouvement du fret a augmenté à deux chiffres – alors même que les travaux sur le projet d’aéroport international n’a pas réussi à décoller. Le fait que la station de l’armée de l’air de Lohegaon soit une base importante pour les jets Sukhoi de l’armée de l’air indienne permet des opérations civiles limitées à l’aéroport tel qu’il est.

Depuis la création d’un aéroport international à Pune par le gouvernement du Maharashtra en 2001, le site du projet proposé a été changé à plusieurs reprises – Chakan, Khed et Rajgurunagar sont parmi les noms sélectionnés dans le passé. Avec le dernier changement annoncé en février 21, l’aéroport sera désormais construit à 15 km du site de Purandar taluka choisi précédemment. Le plan précédent, pour lequel toutes les approbations avaient été obtenues, consistait à voir l’aéroport être construit sur 2000 hectares sur le site choisi par le gouvernement BJP-Sena en 2015. Les choses avaient évolué rapidement après que l’adjoint CM Ajit Pawar du Maharashtra l’ait déclaré élevé. projet prioritaire en août 2020, demandant à l’administration du district d’accélérer l’acquisition de terrains à Purandar, à environ 50 km de Pune. Malheureusement, une vive opposition à l’acquisition de terres a entraîné l’abandon du plan.

Commentant ce retard, Sudhir Mehta, CMD de Pinnacle Industries et président des chambres de commerce et d’industries de Mahratta, déclare qu’il est désastreux pour le positionnement de Pune en tant que ville internationale. «Il y a eu un manque évident de volonté politique au fil des décennies. Il semble que les missions sur Mars prennent moins de temps que la quête de Pune pour un nouvel aéroport », ironise-t-il, ajoutant que la chambre et les représentants de l’industrie ont régulièrement exhorté le gouvernement à mettre fin à l’impasse.

Un nouveau site implique de repartir de zéro sur le projet et d’obtenir à nouveau des dizaines d’approbations centrales et étatiques, y compris l’autorisation la plus importante du ministère de la Défense. L’aéroport international Chhatrapati Sambhajiraje de Rs 10 000 crore proposé, qui sera construit par la Maharashtra Airport Development Company, s’étendra sur 2 832 hectares. Il est prévu d’avoir deux pistes parallèles et répondra à la demande annuelle de trafic de 20 millions de passagers au cours des 30 prochaines années.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.