Projet d’agrandissement de la phase 3A de l’aéroport de Delhi : DIAL achève les travaux de rénovation de la piste de l’ère britannique de l’aéroport IGI

L’aéroport international de Delhi (DIAL) a achevé les travaux de rénovation de la piste 09/27 de l’aéroport international Indira Gandhi (IGI) de Delhi et a remis l’installation à l’ATC pour des opérations commerciales à la fin du mois dernier. Cela aidera à réduire le temps d’exploitation des pistes. La piste récemment réhabilitée de l’aéroport de Delhi, qui a été construite à l’époque britannique, est conforme au système d’atterrissage aux instruments de catégorie I, qui aide les pilotes lors de l’atterrissage d’un avion dans des conditions de faible visibilité. Les travaux de réhabilitation de la piste 09/27 (première piste) ont été entrepris par DIAL dans le cadre du projet d’extension de la phase 3A de l’aéroport de Delhi, selon un rapport du PTI.

L’exploitant de l’aéroport, DIAL, a déclaré avoir entrepris d’importants travaux de réhabilitation à l’aéroport, notamment le fraisage de la chaussée flexible de la piste jusqu’à une profondeur de 60 mm ainsi que sa superposition avec du bitume modifié aux polymères, qui peut résister à un trafic intense et également à des conditions météorologiques extrêmes. conditions. Les travaux de réhabilitation de la piste 09/27 et de ses taxiways ont été menés à bien par DIAL.

Selon I Prabhakar Rao, directeur général de Dy, GMR Group, la piste récemment réhabilitée de l’aéroport de Delhi aura une durée de vie de 20 ans et jouera un rôle déterminant dans la gestion de l’augmentation des mouvements de trafic aérien, une fois que le trafic de niveau pré-pandémique reviendra à l’aéroport IGI. La piste 09/27 se trouve du côté nord de l’aéroport de Delhi et dispose d’un réseau de neuf voies de circulation, parmi lesquelles six voies de circulation relient les voies de circulation et trois d’entre elles sont des voies de sortie rapide (RET), a déclaré DIAL. L’exploitant de l’aéroport a également réaligné une nouvelle voie de circulation de 3,5 kilomètres de long, parallèle à la piste 09/27, ce qui réduira le temps d’occupation de la piste et contribuera à améliorer la fluidité du trafic, a ajouté DIAL.

DIAL a déclaré que dans le cadre du projet de réhabilitation, il a également amélioré le système d’éclairage au sol de l’aérodrome pour la piste de l’aéroport 09/27 avec un système de conduits et de fosses. De plus, pour une efficacité et une fiabilité accrues, tous les feux existants de la piste et des voies de circulation ont été mis à niveau vers un système à LED, a déclaré DIAL. Une fois les travaux d’agrandissement de la phase 3A terminés, la capacité de traitement des passagers de l’aéroport IGI devrait passer à 100 MPPA, et la capacité côté piste augmentera pour gérer 140 MPPA, a-t-il ajouté.

