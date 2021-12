Projet de banc d’essai 5G indigène financé par le DoT en phase finale ; achèvement probable d’ici le 31 décembre

6G TIG comprend des membres du gouvernement, des universités, des associations industrielles et de la Telecom Standards Development Society of India (TSDSI).

Le projet autochtone de banc d’essai 5G, financé par le département des télécommunications, a atteint les étapes finales et le projet devrait être achevé d’ici le 31 décembre 2021, a indiqué lundi un communiqué officiel.

Le communiqué indique en outre que les opérateurs de télécommunications, dont Airtel, Jio et Vodafone Idea, ont établi des sites d’essais 5G dans les villes de Gurugram, Bengaluru, Kolkata, Mumbai, Chandigarh, Delhi, Jamnagar, Ahmadabad, Chennai, Hyderabad, Lucknow, Pune et Gandhi Nagar.

Il a ajouté que « ces métros et grandes villes seraient les premiers lieux de lancement de services 5G dans le pays, l’année prochaine ».

Résumant l’année 2021, la déclaration du Département des télécommunications (DoT) a décrit les progrès réalisés dans diverses initiatives allant de BharatNet à l’installation de tours mobiles dans les zones touchées par la LWE (extrémisme de gauche), ainsi que les réformes des télécommunications annoncées en septembre pour atténuer les tensions financières dans le secteur.

« Les investissements directs étrangers (IDE) dans le secteur des télécommunications ont augmenté d’environ 150 % entre 2014 et 21, passant de 62 386 crores de roupies en 2002 à 2014 à 1 55 353 crores de roupies en 2014-21″, indique le communiqué.

Concernant le banc d’essai 5G, il a informé que le projet indigène de banc d’essai 5G financé par le Département des télécommunications (DoT) avait atteint sa phase finale. Les huit agences d’exécution sont IIT Bombay, IIT Delhi, IIT Hyderabad, IIT Madras, IIT Kanpur, IISC Bangalore, SAMEER et CEWiT travaillent depuis 36 mois.

«Coûtant environ Rs 224 crore, le projet devrait être achevé d’ici le 31 décembre 2021, ouvrant la voie à des tests de bout en bout des équipements utilisateur (UE) 5G et des équipements réseau par les parties prenantes 5G développant des produits/services/utilisation 5G cas, y compris les start-ups autochtones, les PME, les universités et l’industrie dans le pays », a-t-il déclaré.

Le banc d’essai 5G indigène, un projet de développement technologique lancé dans l’espace des télécommunications, permettra le développement, les tests et la prolifération des composants du système technologique 5G, des cas d’utilisation intersectoriels, en plus de jeter les bases du développement du « paysage technologique 6G » dans le pays .

Un « groupe d’innovation technologique » 6G, ou TIG, a été constitué par le DoT pour co-créer et participer au développement de l’écosystème technologique 6G grâce à une participation accrue à une description des capacités et à l’élaboration de normes au sein des organismes mondiaux de normalisation.

« Cela serait nécessaire pour préparer l’écosystème indien de fabrication et de services à capitaliser sur les opportunités de la 6G », a-t-il déclaré.

6G TIG comprend des membres du gouvernement, des universités, des associations industrielles et de la Telecom Standards Development Society of India (TSDSI).

Lors de sa première réunion le 25 novembre 2021, les membres du TIG ont présenté les futurs besoins technologiques dans différents secteurs de l’économie afin d’améliorer la contribution de l’Inde à la chaîne de valeur mondiale.

La télédensité rurale est passée de 44% en mars 2014 à 59% en septembre 2021. Les connexions à large bande sont passées à 79 crores en juin 2021 contre 6,1 crores en mars 2014.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.