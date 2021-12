Projet de corridor du patrimoine Srimandir d’Odisha : transformer la ville-temple de Puri

Le ministre en chef d’Odisha, Naveen Patnaik, a lancé un projet ambitieux visant à transformer Puri en une ville du patrimoine mondial.

Faisant partie des centres de pèlerinage de chardham situés aux quatre coins du pays, Puri – la demeure de Lord Jagannath – est l’un des lieux les plus vénérés et les plus saints depuis des siècles. Le temple de Jagannath, siège de Govardhana Pitham, a été construit par les dirigeants de la dynastie Ganga. Les siècles ont passé et avec le temps, le petit ermitage balnéaire de Puri s’est transformé en quartier urbain. Son infrastructure est testée chaque année lorsque des millions de personnes descendent pour assister au célèbre Ratha Yatra du Seigneur Jagannath. Les touristes affluent également vers les plages immaculées de Puri et les attractions touristiques voisines de Konark, Bhubaneshwar et Chilka. Les temps changeants ont exigé que la ville sainte se transforme en un centre de pèlerinage plus accessible et plus beau. Le ministre en chef d’Odisha, Naveen Patnaik, a lancé un projet ambitieux visant à transformer Puri en une ville du patrimoine mondial. Parlant de la vision derrière le projet de corridor du patrimoine de Puri, Pradeep Kumar Jena, IAS, commissaire au développement du gouvernement d’Odisha, a déclaré à Financial Express Online : « Le projet de corridor du patrimoine de Puri a été conçu en 2016 et dévoilé en décembre 2019 dans le but de transformer la ville sainte de Puri en un centre du patrimoine international. La première pierre du projet a été posée récemment.

« Le projet comprend le réaménagement de grandes parties de la ville sainte et des environs du temple pour les visiteurs et les touristes. Comme le dit notre honorable ministre en chef Naveen Patnaik, la plus grande identité de la communauté d’Odia est Lord Jagannath. Tous les fidèles qui viennent au temple de Jagannath à Puri pour voir le Seigneur ont le désir dans leur cœur de contempler les divinités dans un environnement calme, beau et spirituel. Il est de notre responsabilité à tous de revenir avec un sentiment divin », a-t-il ajouté.

Le projet de corridor patrimonial de Srimandir : coût et installations

Connu sous le nom de projet de corridor du patrimoine de Srimandir ou de projet Puri Srimandir Parikrama, les travaux de développement sont le développement le plus important et le plus important à Puri au cours des derniers siècles. Le coût estimé de sa première phase est d’environ Rs 800 crore.

Le projet de corridor patrimonial comprend le développement des installations suivantes :

– Couloir de 75 mètres autour du temple de Jagannath avec commodités et infrastructures

– Bâtiment administratif moderne du temple Shree Jagannath

– Centre d’accueil Srimandir de 600 places

– Centre culturel Shree Jagannath qui comprendrait la bibliothèque Raghunandan, centre de commandement et de contrôle intégré

– Paysage patrimonial de Badadanda et autres améliorations des équipements de Srimandir





Transformer Puri

IAS Pradeep Kumar Jena, commissaire au développement, a déclaré que le projet transformera Puri en un grand centre touristique et religieux de classe mondiale qui est déjà mondialement connu pour ses plages bleues et le temple Lord Jagannath et le glorieux « Rath-Yatra ». « Le couloir serait divisé en neuf couches : une zone tampon verte entourant le complexe du temple, un chemin intérieur « pradakshina », une zone paysagée, un chemin extérieur « pradakshina », une zone de commodité publique, une voie de service, une voie de circulation et un sentier piéton. En outre, les plans comprennent : des véhicules à batterie pour les fidèles, un centre d’accueil d’une capacité de 6 000 personnes pour la gestion des files d’attente, un système de balayage des bagages, un vestiaire pour les effets personnels de jusqu’à 4 000 familles, des installations d’eau potable et de toilettes adéquates, et un magasin pour des livres et des souvenirs », a déclaré Jena à Financial Express Online.

Selon le plan, le corridor patrimonial serait divisé en neuf zones. Une zone tampon verte de sept mètres sera créée à côté du Meghanad Prachir, suivie d’un Antar Parikrama de 10 mètres. Le Parikrama sera pour la procession cérémonielle des divinités. Un couloir de huit mètres appelé pradikshyan extérieur pour les fidèles et une zone de transport public de 10 mètres avec des toilettes, une fontaine d’eau potable, des kiosques d’information et de dons et des pavillons d’hébergement seront aménagés.

Le corridor patrimonial disposera d’une voie de service de cinq mètres pour l’entretien du couloir, d’une voie réservée aux navettes et d’urgence de 4,5 mètres, d’une voie de circulation mixte de 7,5 mètres pour faciliter la circulation des véhicules dans le couloir et d’un sentier ombragé de sept mètres de large. L’Atithi Abhyartana Gruha aurait une capacité d’accueil de 6 000 fidèles et des vestiaires pour 4 000 familles. Tous les matthas autour du temple sont développés dans l’architecture de style Kalingan.

