Projet de couloir de fret dédié : au milieu de Covid, Indian Railways achève les travaux sur Valsad ROB en un temps record

Au milieu de la pandémie de COVID-19, Indian Railways a achevé avec succès la construction du pont de Valsad Road Over Bridge sur le corridor de fret dédié de l’ouest (WDFC) en un temps record. Dedicated Freight Corridor Corporation of India (DFCCIL), une PSU des chemins de fer indiens, a achevé les travaux de démantèlement et de reconstruction (après avoir fait place aux voies ferrées DFC) de Valsad ROB sur le WDFC au Gujarat en seulement 20 jours. Selon le ministère des Chemins de fer, les travaux sur la section Vaitarana-Sachin de WDFC se sont heurtés à l’obstacle du franchissement d’un ROB près de la ville de Valsad située dans le sud du Gujarat. Les travaux sur le ROB n’ont pas pu démarrer en raison de diverses limitations et les activités de pose de la voie auraient également été affectées. Le ministère a également mentionné que les projets de pose de voies utilisant une nouvelle machine de construction de voies (NTC) auraient été affectés.

चुनौतियों के बीच, भारतीय रेल द्वारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर पर वलसाड रोड ओवर ब्रिज का निर्माण 20 दिन के समय में पूर्ण किया गया। ???? https://t.co/YwsVnyongW pic.twitter.com/4t1bBCoEzf – Piyush Goyal (@PiyushGoyal) 22 juin 2021

Cependant, l’équipe du projet s’est préparée à relever ce défi de terminer le ROB. La solution proposée après de nombreuses sessions de brainstorming consistait à insérer une double boîte préfabriquée de taille 16 mètres x 10 mètres sur l’approche du ROB pour faire avancer le NTC à travers celui-ci. Selon le ministère, en effectuant ce travail, le plus grand défi était le blocage de la circulation routière, car ce ROB est connu pour être l’un des passages les plus fréquentés de Valsad depuis l’autoroute Mumbai-Delhi. Pour la préfabrication de ces énormes segments, des dispositions importantes ont été prises. Malgré le verrouillage de Covid et les restrictions de voyage, une équipe d’environ 150 membres, dont des ingénieurs seniors, a travaillé jour et nuit pour terminer les travaux de coulée. Le ministère a en outre déclaré que le blocage du trafic routier avait été accordé par l’administration du district de Valsad, répondant favorablement à la proposition.

Le 2 juillet 2021, le blocage du trafic routier de 20 jours a été lancé et les travaux d’aménagement progressent conformément au planning. Pour l’installation de ces segments, quatre grues hydrauliques lourdes ayant des capacités variant de 300 MT à 500 MT sont mobilisées. Un autre défi a été résolu par l’innovation dans la gestion locale des segments, a déclaré le ministère. Il a en outre déclaré que les segments préfabriqués sont trop gros et lourds pour être manipulés sans provoquer de contraintes internes. Un porteur spécial a été conçu par l’équipe du projet à l’aide d’une remorque à plusieurs essieux équipée d’une plate-forme en acier. Même à l’époque où l’approvisionnement en oxygène industriel était interdit en Inde, la fabrication de la plate-forme en acier se faisait sur place. Le travail pourrait être complété par l’équipe surmontant toutes ces contraintes en recherchant continuellement des alternatives ainsi qu’en enregistrant son expérience de sagesse collective, a ajouté le ministère.

